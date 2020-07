Jablonec odtajnil nové posily. Na Střelnici míří Pilař s Hrubým | iSport.cz

Jablonecký kapitán Tomáš Hübschman vedl svůj tým do předkola Evropské ligy • ČTK / Radek Petrášek

Václav Pilař přestoupil do Jablonce • FK Jablonec

Den po skončení skupiny o titul FORTUNA:LIGY Jablonec začal posilovat na tu následující. Severočeši přivedli do svých řad dvě nová jména – záložníky Václava Pilaře a Roberta Hrubého. O jejich možném příchodu již dříve iSport.cz informoval, nyní byly jablonecké posily stvrzeny. Klub je představil na svém webu.

V posledním kole skupiny o titul si díky remíze s Baníkem (1:1) vybojoval účast v 2. předkole Evropské ligy. Jablonec už na něj začíná zbrojit. Trenér Petr Rada ve čtvrtek v týmu přivítal dvě nově příchozí tváře. Z Olomouce přišel Václav Pilař a právě z Baníku Robert Hrubý.

„Je to pro mě nová výzva. Rád jsem angažmá v Jablonci přijal. Cítím, že mě chtěl. Chci ukázat kvalitu a porvat se o místo. Ambice mám velké. Je tu dobrý tým i lidé kolem něj. Jablonec chce být vysoko, což je pro mě důležité,“ uvedl po přestupu 31letý Pilař.

Podobně to vidí i Hrubý, jenž bude na Střelnici rok hostovat s následnou opcí. „Novou výzvu jsem potřeboval. Věřím, že to bude pro Jablonec alespoň stejně úspěšný rok, jako byl ten poslední. Jablonec hraje každý rok o nejvyšší příčky, takže z tohoto pohledu je to pro mě nová zkušenost, protože evropské poháry jsem ještě nehrál,“ připomněl středopolař, jenž má na kontě bezmála 150 ligových startů.

„Jednání s Jabloncem bylo u obou hráčů konkrétní a velmi rychlé, jak u spolupráce s Miroslavem Peltou bývá zvykem. Vašek Pilař podepsal smlouvu na dva roky, Robert Hrubý bude v Jablonci na ročním hostování s opcí. Pro oba hráče je to posun a věřím, že budou platnými hráči v týmu Petra Rady do nové sezóny,“ konstatoval Jiří Müller z agentury ESAM, která oba hráče zastupuje.

