INSIDER: Koncovka nehodná Sparty, v Edenu by mě zajímal Malinský | iSport.cz

Jak moc se přiblížila Sparta ke svému velkému rivalovi? I Jiránek zaznamenal třaskavý výrok bývalého letenského kouče Václava Jílka, že se herně nijak zásadně neposunula, ale rázně s ním nesouhlasí. Na druhé straně poukazuje na to, že červenobílý tým je stále o dost dál. „Slavia byla mnohem lepší a zasloužila si vyhrát,“ míní po poslední konfrontaci. A to i navzdory příležitostem sparťanů v prvním poločase. „Jak s nimi naložili, to nebylo hodno Sparty,“ netají.

Jiránek nicméně chápe, proč až do druhého poločasu vyběhl kanonýr Libor Kozák usilující o korunu pro krále střelců. A v týmu Letenských naopak vyzdvihuje brankáře Milana Heču, který předvedl několik skvělých zákroků. „Dokázal Spartu podržet v těžkých situacích,“ chválí ho a rozebírá jeho rozehrávku i to, zda je a má nadále být jasnou jedničkou.

Slavia mezitím už potvrdila zájem o několik hráčů Liberce. „Byl bych zvědavý na Malinského,“ vybírá si z potenciálních posil Jiránek. „Je to rychlý, náběhový hráč,“ popisuje záložníka. Vedle něj se zaměřuje na stoperského kolegu Ondřeje Karafiáta, který stejně jako jiní hráči, jež si stahuje trenér Jindřich Trpišovský, zažil už společné angažmá na Žižkově.

Podívejte se na NA VIDEU i na to, co Martin Jiránek říká na čtvrté místo Jablonce a práci trenéra Petra Rady, a co si myslí o případném protažení sezony.

