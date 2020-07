Kolář řekl, kdy opustí Slavii. A repre? Šanci mám i z české ligy | iSport.cz

Před lety byl svět paf z Manuela Neuera. Blonďatý brankář s ledovým klidem vyjížděl z velkého vápna a rozehrával jako další stoper. Nyní si stejný typ muže s rukavicemi hýčká pražská Slavia. Ondřej Kolář v aktuální sezoně FORTUNA:LIGY překonal rekord v počtu udržených nul a ve čtvrtek se stal v hlasování odborníků nejlepším fotbalistou soutěže. „Přitom já byl flink. Kdybych nepotkal trenéry, bůhví, co by semnou bylo,“ usmívala se slávistická opora.

Červenobílá závora. Stroj na čistá konta. Flegmatik, který si dovolí kličku ve vápně i na Barceloně. To všechno do sebe spolkne pětadvacetiletý brankář, který v aktuálním ročníku FORTUNA:LIGY vychytal v 31 zápasech 23 nul a inkasoval jen 10 gólů. A to všechno s nově složenou sešívanou defenzivou, jež v létě prošla rekonstrukcí po odchodech africké dvojky Simona Deliho a Michaela Ngadea.

„Spousta lidí říkala, že je nemůžeme nahradit a vidíte to, my dostali ještě méně branek než s nimi,“ smál se Kolář poté, co si převzal cenu pro nejlepšího hráče ligy. V lize před ním stabilně operoval Ondřej Kúdela a postupně se protočili David Hovorka, Laco Takács, Mohamed Tijani či v posledních zápasech čerstvý maturant David Zima. Kolář však dál představoval nezbořitelnou zeď.

I proto si jej v zimě vyhlédlo francouzské Nice. Na lavici ve funkci trenéra někdejší legendární záložník Patrik Viera. Za zády noví ambiciózní majitelé, kteří byli ochotni poslat do Prahy částku kolem deseti milionů eur (cca 266 milionů korun). Přesto klub i hráč společně lákavou nabídku z Azurového pobřeží odmítli. A tak se začalo spekulovat, zda konstruktivní brankář vůbec Eden hodlá někdy opustit.

Jít v cizokrajných stopách Petra Čecha, nebo napodobit tuzemské úspěchy Jaromíra Blažka? Rodák z Liberce (už) má jasno. „S trenéry máme domluvu, že ještě sezonu zůstanu ve Slavii a pak bych se chtěl vydat do zahraničí, protože je to můj velký sportovní sen. Fotbal v cizině je jiný a chci si vyzkoušet, zda na něj mám.“

Proč až za rok? Právě příští léto se bude po celé Evropě konat letos odložené mistrovství Evropy, kam se Češi probili. Pro Koláře by úprk do zahraničí znamenal risk – v případě, že by se na nové adrese rychle neaklimatizoval a nestal se jedničkou, hazardoval by s pozvánkou od Jaroslava Šilhavého. Naopak setrvání ve Slavii mu dává silný mandát k tomu, aby pomýšlel na nominaci.

„Vím, že se říká, že kluci z venku mají větší šance, ale já slýchám odlišné názory,“ překvapil Kolář. „Mám štěstí, že ve Slavii mě trénuje Radek Černý, který mě vede i v nároďáku. Vidí mě na tréninku, v zápasech, bavíme se o tom. Šanci porvat se o EURO dostanu i ze Slavie,“ věří si.

A pak už ¡adiós! červenobílý ráji? Může být.

„Jednou bych si chtěl zahrát španělský fotbal. Je technický, líbí se mi tamní kluby“ rozzářil se nadějný gólman při dotazu, která evropská liga jej přitahuje. Na podzim už ukázal, že vychytat nulu na Camp Nou by uměl. „Ještě si chci zachytat proti Realu. Doufám, že mě to potká buď se Slavií v Lize mistrů, nebo že si La Ligu skutečně jednou zahraju, ušklíbl se.