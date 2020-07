Pelta loví u špičky. Prozradil další cíl na přestup, s Radou je to složité | iSport.cz

Po posledním utkání se mu ulevilo a už skládá tým na novou sezonu. Šéf Jablonce Miroslav Pelta už hlásí tři posily. „Jednáme se Spartou, Plzní a Slavií. To jsou naši hlavní partneři pro doplňování mužstva,“ říká Pelta v rozhovoru pro deník Sport. Jak hodnotí další postup do pohárové Evropy?

Ve středu během posledního zápasu sezony proti Baníku Ostrava mu nebylo nejlíp. Při malé domů stopera Michala Jeřábka prolétlo šéfovi Jablonce Miroslavu Peltovi hlavou, že je po všem. Pro Severočechy to ale dobře dopadlo, udrželi remízu 1:1 a skončili čtvrtí, čímž si zajistili účast v předkole Evropské ligy. „Beru to jako nesmírný úspěch,“ hodnotí Pelta.

Jak jste spokojen s celkovým čtvrtým místem?

„Sezonu je potřeba rozdělit na dvě části. První byla podzimní, kdy jsme byli třetí, dařilo se nám a šli jsme s nadějnou pozicí do jarní části. Tu významně ovlivnil koronavir, my jsme navíc měli hodně svalových zranění a dalších problémů. Pak se projevilo i to, že jsme měli třeba z jednoho klubu tři hráče na hostování, kteří ve vzájemném zápase nemohli nastoupit. V závěru soutěže jsme měli personální nouzi. Nechci říct, že jsme to podcenili, ale v takovéhle situaci jsme nikdy nebyli. Musím říct, že skončit na čtvrtém místě v rozpoložení, v jakém jsme byli, beru jako nesmírný úspěch.“

Jak jste prožíval poslední zápas sezony s Baníkem Ostrava?

„Musím říct, že mi nebylo úplně nejlíp. Vedli jsme 1:0 krásným gólem, měli jsme další šance a myslím, že v prvním poločase jsme měli zápas pod kontrolou. Ve druhé půli převzal taktovku Baník, dali gól trochu se štěstím a v tu chvíli byla psychická výhoda na straně Ostravy. Byla uvolněná, měla de facto po sezoně, šlo jim jen o výsledek a v tu chvíli jsem z ní cítil sílu. Nejhůř mi bylo, když