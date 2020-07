Trpišovský otevřeně o posilách Slavie: Kuchta si vybral špičkový fotbal | iSport.cz

Podruhé za sebou mistr ligy, podruhé za sebou Trenér roku v anketě Ligové fotbalové asociace. „Někdy je mi trapné si pro tu cenu přijít, protože vím, kolik lidí je za tím úspěchem,“ říká pokorně slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

A nemusíte ani do obleku, když se oficiální akce kvůli bezpečnosti takhle omezují, což vám konkrétně asi nevadí, že?

„Spíš nevadí. Byl jsem docela rád, že se nemusím oblíkat a někde se předvádět. Za trofej jsem strašně rád, ale patří hlavně celé Slavii, spolupracovníkům. Neberu to ale jako ocenění za Trenéra roku, spíš za realizační tým roku. Myslím, že všichni trenéři v lize odvádí skvělou práci a nedá se moc změřit, kdo je nejlepší. Někdy je mi trapné si pro tu cenu přijít, protože vím, kolik lidí za tím úspěchem je, kolik jich je okolo. Rozhodně je ale úleva, že nemusím nikde sedět v obleku a mluvit na pódiu, tohle je věc, které mě mrzí nejmíň.“

Už víte, co s trofejí pro Trenéra roku uděláte? Půjde do muzea?

„Předpokládám, že mi ji bude chtít Tomáš Syrovátka zase ukrást, jak ho znám. (smích) Ale naštěstí mě neuvidí, protože teď nám začíná čtrnáct dní volno. Vezmu ji domu a uvidíme se za čtrnáct dní v Rakousku na soustředění.“

Tu první vám vzal?

„Chtěl, ale udělal jsem na něj takový malý podvod. Řekl jsem mu, že si ji musím chvíli užít doma. A mám ji tam furt.“ (smích)

Pojďme k vážnějším věcem. Začíná se mluvit o tom, jak budete doplňovat kádr pro příští sezonu. Je pravda, že přijde Ondřej Karafiát, kterému končí smlouva? A není to, že bude volný, pro vás i problém, že stejně dostupný bude i pro ostatní?

„Je to pro nás téma, známe ho. Je to stoper s určitou charakteristikou. Je výhoda, že jsme ho trénovali a hrál v týmu, který se dostal až do finále poháru, kde sehrál vyrovnaný zápas se Spartou, hrál i o špičku tabulky. Bude dostupný, to víme a je to kvalitní hráč. I my se musíme koukat po takových, protože doba po koronavirové pauze není jednoduchá. Řeknete si, že kádr máme široký, ale i když Michal Frydrych hrál se Spartou skvěle, David Zima taky v pořádku, tak za ně jsme vlastně jinou volbu neměli.“

Takže rozšířit konkurenci na stoperu?

„Uvažujeme o tom i vzhledem ke zdravotním problémům, které máme. Nechceme spěchat na Davida Hovorku, Ondřej Kúdela měl lehčí zranění, Laco Takács taky zranění, měl snad čtyři za čtyři měsíce. O Káfovi se bavíme, protože ho známe a měl skvělé jaro, finále poháru s Kačarabou zvládl. Kvalita, kterou v lize prokazuje, rozhoduje, navíc jsme ho vedli i ve druhé lize. A napomáhá tomu určitě i to, že je volný hráč.“

Na další svůj cíl, útočníka Jana Kuchtu, máte mít smluvní „předdohodu“. Ulehčuje vám to vyjednávání?

„Kuchtič je hráč, se kterým jsme dlouhodobě v kontaktu. Před dvěma roky s námi absolvoval přípravu, kde nás hodně zaujal. On je hodně specifický, Pavel Hoftych s ním ale odvedl skvělou práci v Liberci a ukázal, že potenciál má veliký. Chodil po hostováních v Teplicích, na Slovácku a v Liberci prokázal, na co má, a my si myslíme, že může být ještě lepší. Z dlouhodobého hlediska s ním počítáme, měli jsme s ním nějaký plán. Ani bych neřekl, že jde o něco objevného, jen nám do toho promluvil v zimě Petar Musa, kterého jsme si stáhli z hostování, u Kuchtiče jsme čekali na přirozený vývoj. Zaplať pánbůh, že má fotbal na prvním místě a podle jeho slov jenom spí a trénuje a nic jiného nedělá, což mu prospívá. Zajímá nás, a ne jen posledních čtrnáct dnů nebo měsíc, je to dlouhodobá věc. Houšťa (asistent Zdeněk Houštecký) s ním má skvělý vztah, byl s ním v kontaktu, když Kuchtič hrál v Teplicích i na Slovácku.“

Když říkáte, že je Jan Kuchta „specifický“, máte na mysli, že se s ním pracuje obtížně?

„Ne, nechci to démonizovat. (smích) On je skvělý na chov, stará se, má vajíčka. Je to prostě specifický kluk v dobrém slova smyslu. Každý má nějaký vývoj, u něj je potenciál velký. Před dvěma lety jsem mu říkal, že má před sebou dvě cesty: buď špičkový fotbal, nebo vůbec žádný fotbal, nic mezi tím. Jsem rád, že si vybral tu první. Během příštího půl roku může hodně vystřelit.“

Už jste si rozmyslel, která sezona byla víc? Jestli ta předminulá, nebo minulá.

„Nerad bych to rozděloval, protože získat titul mistra ligy v téhle konkurenci je strašně těžké. Každá sezona byla specifická. Tahle kvůli viru, kvůli té vlně odchodů, bylo to jiné než minule. Ale řečí čísel jsme v některých atributech byli lepší, získali jsme titul dokonce dřív. Každá sezona byla jiná, s jiným týmem, v jiné situaci. V jedné jsme závodili do posledních chvil na třech frontách, teď na jedné, zase jsme byli jediní, kdo na podzim hrál v Evropě. Strašně si toho vážím.“

Mimochodem, ve vašem současném kádru jsem napočítal čtrnáct hráčů, kteří slaví svůj úplně první titul v životě. Vypovídá to něco o týmu?

„Tak tohle číslo mě překvapuje, to jsem ani nevěděl. Máme u nás třeba stěnu, kam si píšeme hráče a vím třeba, že v předminulé sezoně naskočili aspoň na jeden zápas devatenáct hráčů, kteří už v tomhle ročníku u nás nebyli. Obrovské číslo. Tohle i to, co zmiňujete, ukazuje na kvalitu lidí, kteří ve Slavii dělají fotbal. Není to nic jednoduchého, když nám třeba teď odešlo deset nesmírně kvalitních hráčů. Kdyby takhle podobně důležití hráči v takovém počtu odešli kterémukoliv týmu, zamává to s ním. Ale zase to přináší i pozitiva...“

Mistrovské oslavy v plném proudu! Hasiči u Edenu ale i jízda s pohárem po Praze

Okysličení?

„Ano, když ten tým obměníte, je pořád hladový, nehrozí tolik, že by se unavily vztahy mezi hráči. Není jednoduché tohle uhlídat a poskládat, ale může to mít i svá pozitiva.“

Pravděpodobně vás bude čekat play off Ligy mistrů, pokud ji vyhraje tým, který se zároveň kvalifikuje do hlavní soutěže i z domácí soutěže, což je zvykem. Spoléháte na to?

„Otázka je, jaký bude los. Pro mě je to furt daleko, hlavně doufám, že se to bude hrát. Evropa je pořád ve stavu, že nevíte, co bude za den, natož za týden. Doufám, že to dopadne dobře. Důležité pro nás teď bude hlavně přestupové a přípravné období, pak teprve přijde kvalifikace a uvidíme podle soupeře.“

Předkola před play off se hrají jen na jeden zápas a místo konání se losuje. Může to být výhoda pro některá mužstva?

„Pokud dostanete silný špičkový tým, je výhoda hrát na jeden zápas, v něm se může stát cokoliv. I my umíme proti silným v jediném zápase překvapit, připravit se. Silnější to má jednodušší ve chvíli, kdy se jde na dva zápasy, čím déle se hraje, tím spíš prokáže svou kvalitu. U nás záleží, v jaké budeme formě, jak budeme složení, pak taky na tom, jak kdo bude rozehraný, v jaké bude fázi. Ale je asi zbytečné to takhle rozvádět, nejspíš nás čeká play off na dva zápasy, na což jsme zvyklí, loni v létě jsme si tím prošli a víme, že rozhoduje aktuální rozpoložení týmů.“

Jak vlastně hodnotíte jarní část soutěže? Do ní jste kromě obhajoby titulu vstupovali i s tím, že ji chcete vyhrát, to se vám nepodařilo...

„Máte pravdu, skončili jsme až čtvrtí, před námi byl i Liberec a Bohemka, kterou musím pochválit, hrála na jaře skvěle. Ale na druhou stranu se nám podařily jiné věci, zvládnout odchody hráčů, celkovou obměnu týmu, jsem rád za to, jak jsme během jara zapracovali hráče, třeba Davida Zimu, Lukáše Provoda, změnili jsme post Tomáši Holešovi, povedlo se to Petaru Musovi, další zkušenosti nabral Jakub Markovič, v jehož výkonnosti došlo k posunu, Nico Stanciu šel vzestupnou tendencí. Třeba u Standy Tecla to vypadá, že se blíží formě a pohodě, kterou měl před tím dlouhým zraněním. Vstup do jara nám nevyšel, prohráli jsme dva ze čtyř zápasů, ale hodně nás ovlivnila už první prohra na Bohemce. Tam to bylo vyrovnané a my udělali chybu a prohráli. To vrhlo na začátek druhé půlky soutěže stín, zvykali jsme si na nové role...“

Přišla ale pauza, která vám dost pomohla, že?

„Ano, prospěla nám. Měli jsme dost času na práci s týmem, mohli jsme dospět k nějaké kohezi v týmu, srovnat se se situací, pilovat určité věci. Podle složení hráčů jsme tomu pak i uzpůsobili hru. Po pauze už jsme pak byli konstantní, neprohráli jsme zápas, byli jsme lepší i v těch, kdy jsme remizovali se Spartou a Viktorkou 0:0. Jedinou kaňku bych asi zmínil výkon a výsledek v Ostravě, kdy jsme ztratili výhru v poslední vteřině. Nebyly to jednoduché chvíle, ale jsem rád, že se liga vůbec dohrála. Prošli jsme si něčím, co jsme neznali a nebylo by nic smutnějšího, než to nedohrát, jak pak řešit ty už odehrané zápasy... Bylo by smutné, že veškerá vynaložená energie na podzim by se škrtla. Možná nás tyhle obavy čekají i v příštích měsících, ale musíme se s tím naučit žít.“

