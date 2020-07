Hübschman prodloužil v Jablonci! Poslední mohykán z EURO 2004 pokračuje | iSport.cz

V jabloneckém dresu odkroutí už šestou sezonu. Byl přitom u začátku přerodu klubu - fázi Galácticos v roce 2014. Z tehdejší základní sestavy v týmu zůstali už jen gólman Vlastimil Hrubý a útočník Martin Doležal. Trenér Petr Rada se přitom netají tím, že je pro něj defenzivní záložník i po letech nenahraditelný, což při podpisu prodloužení kontraktu rovněž rozhodovalo.

„Jsem samozřejmě rád, že jsme se domluvili na pokračování. Důležité bylo, že klub projevil zájem, abych pokračoval a že jsem zdravý,“ řekl Hübschman krátce k podpisu smlouvy.

Jablonec - Liberec: Kapitán Hübschman zaúřadoval! Hlavičkou srovnal na 1:1

Osminásobný šampion Ukrajiny, držitel čtyř prvenství v ukrajinském poháru, vítěz Poháru UEFA, bronzový účastník EURO 2004 a vítěz ME U21 2002 povede tým i do předkol Evropské ligy. Účast si Jablonec vybojoval v posledním kole nadstavby O titul. Zanedlouho přitom uplynule už 20 let od prvního Hübschmanova startu v české lize.

Na první ligový gól čekal až do 3. března 2018, kdy skóroval coby jablonecký kapitán ve svém 201. utkání do sítě Zlína. Naposledy se trefil proti rivalovi z Liberci, když vyrovnával na 1:1 a výraznou měrou přispěl klubu k udržení čtvrté příčky v tabulce.

„Je to zajímavější pro média a někoho, kdo si vede statistiku. Moc to neberu, jsem rád, že můžu dělat, co mě baví a pomáhat klubu naplňovat cíle," konstatoval upřímně. Těší ho, že tým se opět po roce podívá do pohárů. „Doufám, že budeme hrát důstojnější roli než minule. Za letošní úspěchu bych chtěl na závěr poděkovat všem lidem v klubu," zakončil Hübschman.