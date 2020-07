Guľa: Štve mě vyřazení na Spartě. Slibuje sprintující a dominantní tým | iSport.cz

Adrian Guľa v zimě nahradil Pavla Vrbu a letargický tým nastartoval k zajímavým výkonům. Viktoria byla prakticky až do konce sezony ve hře o dvě trofeje.

„Když jsme přicházeli, bylo pro nás podstatné, abychom získali trofej v poháru. Šestnáctibodový odstup jsme nezabalili. Řekli jsme si, že pojedeme naplno a uvidíme, co to přinese. Bližší trofej však byla pohárová, to se nepodařilo a z mého pohledu je to neúspěch,“ pravil slovenský kouč.

Pozitiva v hodnocení půlročního působení nicméně převažují.

„Musíme se na to dívat pouze z našeho pohledu, což je jarní část ligy. Byli jsme nejproduktivnější tým, měli jsme nejsilnější ofenzivu i stabilní defenzivu. Mužstvo má talent, zkušenosti i potenciál. Ukázali jsme velmi silné věci, ale stále máme prostor na to, abychom byli ještě silnější a lepší,“ řekl Guľa, kterého nyní čeká desetidenní dovolená.

„Určitě pojedu za rodinou, na to se velmi těším. Moje potřeba je nyní jasná, prostě být s nimi a nabít se společnou energií, na tom to máme postavené. Nebudeme ani nikam cestovat, protože toho bylo dost. Situace v Evropě je specifická, takže budeme jen doma na Slovensku. Budu se snažit nepracovat, i když pro mě to není práce, ale radost – navnímat další věci z taktiky, podívat se na zápasy s čistou hlavou a naplánovat přípravu tak, abychom měli od prvního dne jasný cíl a vizi,“ naznačil svůj nejbližší program.

V hlavě má však už samozřejmě novou sezonu, v níž bude mít Plzeň už tradičně ty nejvyšší ambice – doma i na evropské scéně.

„Věřím, že naši fanoušci se mohou těšit nejen na skvělý herní projev a atraktivní styl, ale že to bude podpořené i dlouhodobými výhrami. Mohou se těšit, jak uvidí mužstvo sprintovat a dominovat v zápasech. A samozřejmě na Evropu, což je náš velký sen i cíl,“ slíbil.

