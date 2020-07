Liberec před bitvou o vše. Těší mě, že odchozí hráči chtějí hrát, říká Hoftych | iSport.cz

Slovan zvolil na poslední zápas nadstavby o titul jasnou taktiku. Do Plzně přijel s mladíky, vzdal boj na dálku s Jabloncem předem. Parta Petra Rady nakonec podle očekávání vyválčila s Baníkem bod, takže si zajistila čtvrté místo. „Nechali jsme hráče odpočinout. Nezvládli by asi ani zápas v Plzni, potřebovali si odfrknout," přiznal Pavel Hoftych s dovětkem, že v případě neúspěchu by to měl tým bez energie proti Mladé Boleslavi hodně těžké.

Na neděli i tak sčítá ztráty realizační tým Severočechů ztráty. Mimo je jistojistě Alexandru Baluta kvůli pohmožděnému kotníku, zdravotní problémy mají ještě Achmed Alibekov a Jan Kuchta. Slovanu zároveň narušila klidnou přípravu na rozhodující duel přestupová jednání, která rozvířila zase jednou U Nisy hladinu řeky. „Je důležité, že i hráči, kteří jsou zmiňování v souvislosti s letním přestupovým kolotočem, chtějí za Slovan hrát. Cením si toho, všichni z nich chtějí, aby Liberec poháry měl."

Vzduchoprádzno ale v kabině Slovanu není, trenéři o přestupech s hráči diskutují průběžně. „Každý může být rád, když se o něm mluví - Kuchta, Karafiát, Malinský, Beran - v souvislosti o přestupech. Sami kluci ale vědí, že pravda leží na hřišti. Kdyby měli jiný charakter, udělají ze sebe marody, nebo řeknou, že už hrát nemohou. Všichni ale u nás chtějí nastoupit a být úspěšní, i když tu třeba za dva tři nebudou," zdůrazňoval kouč Slovanu dál. K dispozici bude mít mimo jiné odpočinuté Jakuba Peška s Tomášem Malinským, Imada Rondiče a Ondřeje Karafiáta.

V úspěch Severočeši věřit nepřestali. „Pořád disponujeme velkou silou, kluci se těší. Určitě bychom chtěli, aby byl zdravý Baluta, Kuchta a abychom měli na ten jeden zápas ještě Petara Musu a Oscarem," glosoval Hoftych. „Postavíme, co momentálně máme. Obě mužstva jsou vyrovnaná a mají klíčové hráče. Jsme na zápas připraveni. Doufáme, že nás diváci doženou k vítězství."

Liberec neproměnil dva ze tří mečbolů na přetavení výkonů v evropské poháry, ve finále MOL Cupu podlehl Spartě 1:2 a neudržel se ani na čtvrté příčce tabulky. Tu však spíš obětoval a po nevydařeném startu sezony, kdy prohrál čtyřikrát z pěti zápasů, má před sebou poslední šanci na poháry. „Tím, že jsme stoupali ze spodku tabulky, bereme kvalifikační zápas spíš jako další posun nahoru. Kdybychom byli od začátku třetí jako Jablonec, asi by to bylo jiné... Samozřejmě jsme chtěli ročník ukončit dřív, ale respektujeme sílu všech soupeřů."

Žádný z ligových týmů neodehrál po koronaviru víc zápasů, Slovan naskočí do finálního patnáctého klíčového mače. Vítěz bere vše, na stadionu se bude na konci radovat jen jedna strana. Mladá Boleslav stejnou bitvu už jednou zvládla, pod Ještědem na ni ale domácí dlouhodobě umí...

5. dubna 2008

Tehdy naposledy vyhrála Mladá Boleslav v Liberci

Očima Martina Koscelníka: Žádný tlak nepociťujeme „Pomohl nám odpočinek v Plzni, kluci toho měli dost. Čtyři dny volna jim prospěly a těší se na zápas. Ohledně přestupů se píše hodně, ale píše se toho hodně i v jiných týmech. V kabině máme náladu dobrou, žádný tlak nepociťujeme. Osobně jsem rád, že hraju. S manažerem ani nic jiného řešit nechceme, dokud zbývá zápas. Kdyby něco přišlo, potěší mě to, ale jsem hlavně rád za šanci. Neděle je pro nás takové druhé finále. To pohárové se Spartou byl největší zápas mé kariéry, teď přijde další z řady těch vůbec nejdůležitějších. Jde o velkou věc, hraje se o postup do pohárů. Soupeř má několik zkušených hráčů, Lukáši Budínskému to střílí. Musíme se na Mladou Boleslav připravit stejně jako před každým zápasem. Budeme se soustředit na svou hru a tím se pokusíme vyhrát zápas."

SESTŘIH: Plzeň - Liberec 4:0. Slovan po výprasku ztratil čtvrté místo