Júsuf i velké jméno. Liberec před poháry loví posily ze Slavie i Sparty | iSport.cz

Jan Kuchta (vlevo) je blízko přestupu do Slavie • Pavel Mazáč (Sport)

Martin Koscelník poté, co v šanci minul mladoboleslavskou branku • Pavel Mazáč / Sport

Liberecký Jakub Pešek si píchl míč kolem brankáře Jana Šedy a poslal Liberec v zápase s Mladou Boleslaví do vedení • Pavel Mazáč / Sport

Podzim věštil průšvih, na jaře ovšem Slovan vyletěl do nebes. V lize proskočil do skupiny o titul, prodral se do finále domácího poháru a v neděli si zvládnutým střetem s Mladou Boleslaví zajistil účast v evropských pohárech. Po sezoně ovšem v liberecké kabině vznikne kráter, na odchodu je celá řada opor. Kdo je nahradí? Podle informací redakce iSport.cz loví Severočeši především ve Slavii a Spartě.