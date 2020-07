Hejkala štve protahování sezony: Konec i začátek v srpnu? Nesmysl! | iSport.cz

Ačkoli si zajistily prvoligovou příslušnost i na příští rok, stále Teplice nemohou ročník FORTUNA:LIGY 2019/20 definitivně uzavřít. Ve skupině o udržení zbývají mužstvu Stanislava Hejkala dojet dvě kola. Kvůli potvrzené nákaze COVID-19 v Karviné se budou dohrávat až ke konci července. „Bojím se ráno otevřít noviny, abych se dočetl, co bude jinak. Zda budeme opět měnit plán přípravy. Už je to unavující,“ štve teplického kouče, který je ale na druhou stranu pro to, aby se stávající sezona dohrála a nešlo se do té další se 17 týmy.

Podle poslední úpravy hracího programu skončí „skláři“ sezonu 26. července. „A 27. začíná příprava,“ kroutí hlavou kouč Stanislav Hejkal. „Kdyby hráči nedostali dovolenou, doběhlo by nás to už v září,“ varuje. Posunutý ročník navíc značně komplikuje nutnou rekonstrukci trávníku na Stínadlech.

Cítím, že vás šrumec kolem dohrání či nedohrání skupiny o udržení docela rozpálil.

„Nelíbilo se mi už prodloužení sezony do 12. července a nyní přišlo další… Nevím, jak se k tomu vyjádřit. Skáčeme zleva doprava. Nikdo neví, co bude zítra. Přijde mi to nekoncepční, ale jestli se požaduje dohrát ligu, není zbytí. Nicméně jsem na tento vývoj musel logicky reagovat. Hráčům jsem dal dovolenou.“

A pak se vrátí na dohrání ligy?

„Už jsme asi třikrát měnili termín dovolené. Nikdo se nás na nic neptal a vždy se rozhodlo. Hráči už si nakoupili různé zájezdy, někteří jeli i k moři. Jsou v Chorvatsku, dneska ani moc jinam nemohou. Není možné, aby jeli od restartu ligy bez odpočinku. Podle současného programu máme dohrát 23. a 26. července skupinu o udržení a 27. už nám začíná příprava na novou sezonu. Kdyby hráči nedostali dovolenou, doběhlo by nás to už někdy v září či v říjnu, takže do 18. mají kluci volno.“

Neuvažujete, že dvě zbylá utkání dohrajete s mladými?

„Starší kluci už volno de facto mají, takže využijeme členy širšího kádru, ale musí to mít nějaké mantinely, protože hrajeme s Příbramí a Opavou a nechceme tímto způsobem ligu znehodnotit.“

Kluby, které půjdou do baráže, budou mít ještě méně času na přípravu. Ulevilo se vám hodně, že se to zrovna Teplic netýká?

„Budou mít na volno a přípravu na nový ročník asi tři neděle. To je brutální nesmysl.“

Taky se uvažuje o tom, že pokud by se liga nedohrála, mohla by mít v příští sezoně 17 účastníků. To byste kvitoval?

„Aby soutěž byla regulérní, asi už bychom ji měli dohrát. Ale hrát ligu v sedmnácti klubech? To mi přijde divné. Musel by se řešit formát ligy. Nejspíš by skupina o udržení měla o tým navíc a zároveň by jeden celek měl vždy volno. Nevím. Nelíbí se mi to.“

Budou Teplice apelovat na úpravu ligového formátu?

„Vše se bude odvíjet od ligového grémia, které proběhne 17. července, kde se dozvíme, zda budeme vůbec dohrávat. Bude záležet na Karviné. Natož co bude s herním formátem… Víte, já už se bojím ráno otevřít noviny, abych se dočetl, co bude zase jinak. Zda budeme opět měnit plán přípravy, přátelských zápasů. Už je to unavující a za mě je tohle špatně.“

Už skládáte kádr na příští sezonu?

„Krize bude mít dopad i na nás, takže se nebudeme pouštět do velkých přestupů a finančních dostihů o hráče. Posílili jsme se před touto sezonou o Řezníčka, Mareše či Marečka, o tyto kluky se budeme chtít opřít. Jinak u nás končí dvojice útočníků Mpondo Toutou a Pavel Vyhnal, které vracíme do Táborska a Zlína. Další věc, kterou musíme vyřešit, je konec smlouvy Pavla Čmovše.“