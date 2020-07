Costa končí ve Spartě! Dojemně se loučil, Rosický věří v návrat v jiné roli | iSport.cz

Kapitán Costa poslal Spartu do vedení a se zaplněným stadionem si to náležitě užíval • Mária Rušinová/Sport

Po sedmi letech konec ve Spartě! Obránce Costa Nhamoinesu po vypršení smlouvy v klubu odchází jako volný hráč a bude si hledat nové angažmá. Jednou z možností může být návrat do polské ligy, odkud na Letnou v létě 2013 přicházel. 34letý hráč se s oblíbeným klubem rozloučil v dojemném videu, sportovní ředitel Tomáš Rosický v klubovém prohlášení naznačil, že by se Costa mohl na Letnou vrátit v budoucnu v jiné roli.

Costa patří k symbolům Sparty posledních let, v sezoně 2013/2014 s klubem slavil ceněné double, v sezoně 2015/2016 týmu pomohl až do čtvrtfinále Evropské ligy. „Nechtěl jsem, aby to takhle skončilo, ale je to tak,“ vzkázal Costa v češtině na videu, které natočil pro klubové stránky.

„Děkuju vám za všechny ty roky, kdy jsem byl s vámi. Nejdůležitější pro mě je, že jsme byli spolu, v dobrém i ve zlém. I když se nám nedařilo, i když jsme prohráli, tak jste byli na stadionu s námi. Doufám, že tak to bude i dál. Přeju vám hodně úspěchů,“ dodal řízný stoper.

Ve videu se loučil s letenským trávníkem, symbolicky zatleskal prázdným tribunám. Patřil k jedněm z nejzkušenějších a nejoblíbenějších hráčů kádru. V české lize Costa odehrál 146 zápasů a dal devět branek. V uplynulém ročníku už ale zasáhl jen do devíti utkání a dal jeden gól.

„Děkujeme za odvedenou práci a výkony, které Spartě odevzdal. Po celou dobu působení v klubu to byl příkladný profesionál, který pracoval vždy na sto procent. V průběhu času se stal pravým sparťanem,“ ocenil Costu sportovní ředitel Tomáš Rosický. „Je zářným příkladem toho, že i cizinec může být pro Spartu velkým přínosem, pokud má správný charakter a identifikuje se s klubem a jeho hodnotami,„ dodal na adresu obránce ze Zimbabwe.

Sparta o Costově odchodu informovala den poté, co Letnou opustili obránce Semih Kaya a záložník Georges Mandjeck. Oběma hráčům, kteří ve Spartě působili od léta 2017 během neúspěšného angažmá trenéra Andrey Stramaccioniho, skončily smlouvy a klub je neprodloužil.

