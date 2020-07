Straka o situaci v Karviné: Citlivá pro všechny. Kontumace je nesmysl | iSport.cz

2011. "Je to džob," řekl František Straka, když převzal Slavii. Fanoušci Sparty to ale považovali za neodpustitelnou zradu, a někteří z nich to trenérovi vzkázali i přímo na jeho domě. • archiv Sportu

Před rokem zažil s Karvinou nervy v baráži. Trenér František Straka tehdy klubu pomohl k záchraně ve FORTUNA:LIZE. I on s napětím sleduje, jak dopadne testování hráčů po karanténě a jestli se bude liga dohrávat. „Nepříjemná situace pro všechny, ale rozhodnout by se mělo na hřišti, to je nejspravedlivější,“ říká zkušený kouč.

V bohaté fotbalové kariéře zažil František Straka mnoho. Nad komplikovanou situací ohledně dohrávání soutěže v koronavirové krizi jen nechápavě kroutí hlavou. Karvinští po čtrnáctidenní karanténě absolvují novou várku testů a všichni čekají, jaký bude následný vývoj.

Dovedete se vžít do situace svého bývalého klubu?

„Těžko, je to velice nepříjemná situace, citlivá pro všechny. Jakým směrem teď bude vše směřovat? Bude se liga dohrávat? Nebude? Budou hráči zdraví? Já osobně jsem pro to, když budou zdraví, aby se liga dohrála. Když ne, tak je jasné, že to bude pro některé kluby příjemné, pro některé naopak. Hlavně samozřejmě pro ty, které jsou na barážových pozicích. I pro trenéry je to těžká a nelehká situace. Jen se udržovat a čekat, co vlastně bude? Velká nejistota pro všechny, napětí. Jde o hodně. O bytí a nebytí, dá se říct. Karviňákům držím palce, myslím, že mají dobrý tým na to, aby se dokázali z této situace dostat. I přes baráž. Mají kvalitu, aby to uhráli.“

Co s kvalitou udělá čtrnáctidenní karanténa před klíčovou fází sezony?

„Absolutně to není ideální, pochopitelně. První věc je, aby hráči zůstali zdraví. Připravovat se jen doma, je hodně složité. Nemůžou být spolu, není komunikace, jste vlastně zpátky na nule. Jednu výhodu má, že se hráči znají, byli spolu celou sezonu, určité mechanismy mají zažité, zajeté. I tak to je hodně nepříjemná a náročná situace. Tyhle zápasy o všechno jsou náročné psychicky i fyzicky, hlava hraje klíčovou roli. Bude to vyhrocené, kvůli pauze v tréninku mohou přijít i další zdravotní problémy.“

Na čem se dá ohledně kondice doma v karanténě pracovat? Co byste jako trenér hráčům doporučil?

„Mají vůbec nějakou možnost jít běhat? Asi ne, když jsou v karanténě. Můžou doma posilovat, dát si rotoped, pokud ho doma mají. Je to těžká otázka. Tohle ani není o udržení kondice, ale o udržení určitého rytmu, aby svaly fungovaly, zachovala se jejich pružnost, aby se kluci dostávali na hranici aerobního rázu. To jsou věci, které musí hráči zvládnut sami. A pak to dát zase společně dohromady, vyburcovat, motivovat. Těžko se o tom mluví, protože takovou situaci ještě nezažil nikdo. Já měl radši rytmus středa neděle, kdy byli kluci v zápřahu, všichni se těšili na zápasy. Teď budou nadržení, budou chtít hrát, ale nikdo neví, co to s nimi provede. Je to těžké.“

Je dohrávání soutěže v takových podmínkách regulérní?

„Zase to jsou jen další otazníky. Po první vlně epidemie jsme všichni říkali, že by bylo dobré soutěž dohrát. Já byl také pro. Nikdo nepočítal s tím, co se stane. Situace je teď taková, že Pardubice postoupily, Brno a Dukla jsou na barážových místech a čekají, jestli baráž bude nebo ne. Úsilí klubů z druhé ligy, které chtějí postoupit, nebo se dostat na postupové pozice, je najednou pryč. Celá práce by přišla absolutně vniveč. Ale co se stane, když se soutěž nedohraje? Jaký bude reglement? Nikdo nesestoupí, do ligy půjdou první Pardubice a bude ji hrát sedmnáct klubů? Pardubice si postup zaslouží, to je zřejmé. Ale výhody, nevýhody pro ostatní? Regulérnost? Všechno to jsou zatím jen úvahy. Uvidíme, jaká bude realita.“

Zazněly i hlasy, že by Karviná měla být disciplinárně potrestaná a její zbylé zápasy kontumovány. Dovedete si něco takového představit?

„Ježišimarjá, to po mně nechtějte. Nemůžeme vše házet na Karvinou. Vím, jaká je situace v regionu, nakažených je tam opravdu hodně. Hráči si něco uhráli, tak by to mělo být, ne něco kontumovat. To se na mě nezlobte. Každý podle mého udělal maximum, co mohl. Nikdy nevíte, jestli na vás vir někde skočí. Potkáte sestru, mámu, dědu a máte problém. V tomto směru bych byl velice, velice opatrný. Nakaženého hráče měla i Slavia a Boleslav. Nevíte, kdo na vás kýchne, když to tak řeknu.“

Jaký je tedy váš odhad?

„Přeju si, aby se dohrála soutěž. A celky, které mají hrát baráž, aby ji hrály. A porvou se s tím. Když to půjde, tak by se mělo rozhodnout na hřišti, to je nejspravedlivější.“