Šéf Svoboda vysvětluje změny a nový formát ligy: Baráž by nebyla fér | iSport.cz

Před samotným jednáním Ligového grémia se ligový předseda Dušan Svoboda na chodbě potkal se šéfy klubů, jichž se navrhovaná změna nejvíce dotýkala. Možná i tam došlo k dohodě, kterou později většina stvrdila na jednání.

Proč jste se rozhodli upustit od baráže?

„Je nám předhazováno, a já s tím nesouhlasím, že soutěž je neregulérní. Ale ano, je to vysoce nestandardní a v určitých věcech to není fér. Kluby ze Skupiny o záchranu by teď měly odehrát v devíti dnech čtyři utkání, což by je znevýhodňovalo oproti druholigovým týmům, které se mohou v klidu připravovat. Druhým momentem je situace v Karviné. Pokud by šla do baráže, mohlo by na ni přijít málo lidí, to také nejsou férové podmínky. Z toho důvodu jsme se přiklonili k variantě bez baráže. Zároveň jsme nechtěli znevýhodnit druholigové kluby. Proto varianta s osmnácti týmy v příští sezoně.“

Bylo tato dohoda před zasedáním Ligového grémia předjednaná?

„To nemůžu říct, že by bylo předjednané. My jsme čekali na výsledky testů a na ukončení karantény v Karviné. Kdyby ji prodloužili o týden, nebo neprodloužili a jiných šest hráčů bylo pozitivní, tak by situace byla úplně jiná. Nic moc předjednávat nešlo. Já jsem o tom začal přemýšlet poté, co jsem navštívil osobně Karvinou a reflektoval připomínky od pana Wolfa (Jan Wolf, šéf klubu a primátor města), které mi přišly relevantní. Zvolené řešení nám přišlo sportovně nejčistší. Případné utkání mezi šestnáctým týmem první ligy a třetím ze druhé by zavdávalo příležitost ke spekulacím.“

Jak jednání probíhalo?

„Bylo velmi věcné, konstruktivní. Všichni si uvědomují závažnost situace. Na všechny jsem apeloval, aby k hlasování nepřistupovali podle toho, kdo je s kým kamarád, kdo postupuje nebo hraje o záchranu. Byla to společná odpovědnost. Byla by to škoda, kdyby převážily partikulární zájmy. Uvědomovali jsme si zodpovědnost vůči partnerům a fanouškům. Doufám, že se bude i o posledních místech rozhodovat na trávníku. Chápu kluby v dolní polovině tabulky, situace je pro ně složitá. Na druhou stranu, mají tolik bodů, kolik mají. Za to nemůže nikdo jiný.“

Jaký byl poměr hlasů?

„Ti, jichž se to bytostně týká, všichni návrh podpořili. Z týmů, kterým říkáme dovolenkáři (Olomouc, Teplice, Zlín) byl jeden proti a jeden se zdržel. Vy si zjistíte, kdo to byl (Olomouc proti, Zlín se zdržel). Celkem hlasovalo pro 27 ze 30 přítomných.“

Revoluce v lize: Zrušení baráže i nadstavby, příští rok s osmnácti týmy

Zvažovali jste baráž Hradce Králové s Duklou?

„Ani na vteřinu. Tuhle myšlenku jsme si někde přečetli. Ale ve druhé lize na to měli třicet kol, aby si to rozdali mezi sebou. Tahle varianta, to by byl světový rekord.“

Ještě minulý týden jste tvrdil, že pokud nebude možné hrát nejvyšší soutěž se šestnácti kluby, bude jich sedmnáct. Proč jste změnil názor? Kvůli případným obavám ze sporů, nebo po návštěvě Karviné?

„Spory v tom nebyly. Návštěva taky ne. Rozhodlo to, že js me nechtěli hrát s lichým počtem. Při všech problémech nám varianta se sedmnácti týmy nepřináší žádné pozitivum, jenom samá negativa. Osmnáctý účastník má pochopitelně nějaké ekonomické konsekvence. Uvidíme.“

Ty ekonomické důsledky se týkají toho, že v příští sezoně odpadne nadstavba, na niž jsou navázané sponzorské peníze?

„Ano, kontrakty byly tvořené pro nějaký hrací formát. Budeme muset se sponzory jednat. V jakém směru, to budeme řešit na příštím grémiu. Toto je mimořádná sezona, COVID ji poškodil, bude to mít dopad na finance. Ztráty utrpěla LFA i všechny kluby. Postižená bude i ta příští, myslím, že ekonomické dopady budou ještě výraznější. To je život, musíme se k tomu postavit.“

Umíte vyčíslit, jak poměrově může liga utrpět?

„Až proběhnou jednání, můžeme se o tom bavit. Teď nebudu nic vzkazovat přes média.“

Ale nějaká jednání už probíhala, ne?

„Probíhají kontinuálně. Je to nestandardní situace, podepisovali jsme smlouvy za jiných podmínek. Věřím, že se nám od sponzorů nějakým způsobem v dobrém vrátí to, že jsme pro ně udělali maximum. Maximum v tom smyslu, abychom jim fotbal doručili. Že jsme to neodpískali při první příležitosti.“

Kdy začne jarní část? Bude se muset významně posunout.

„Říkejme tomu zimní část. Ne jarní. Nebo třeba druhá část. Bude to koncem ledna, maximálně na přelomu ledna a února.“

Bavíte se se státními orgány o úpravách v karanténním systému pro potřeby fotbalu?

„Budeme se bavit. Musíme se připravit tak, abychom byli schopni garantovat, že dohrajeme. Budeme intenzivně vyžadovat doporučení hygienických opatření směrem ke klubům. Budeme případně vyžadovat i sankce. Větší roli musí převzít jednotlivé kluby, snažíme se je k tomu motivovat. Musí riziko plošných karantén minimalizovat. Je potřeba, aby si všichni hráči uvědomili, že je to primárně o jejich odpovědnosti. Když budou vše dodržovat na stadionu, a pak přijdou domů, kde se na to vykašlou… Jako jsou zvyklí starat se o svoje tělo, udržují se, vědí, co mají a nemají dělat, tak musí přepnout do tohoto režimu i v této situaci.“

Jak v této souvislosti vidíte případ Karviné?

„O situaci v Karviné je těžké spekulovat, musím se jí zastat, je to situace mimořádná. Odmítám tvrzení, že by tomu někdo šel naproti.“

Mluvíte o odpovědnosti hráčů. Máte na mysli třeba to, že v jednu chvíli dávají rozhovor do mikrofonu na dvoumetrové tyči, a v té druhé se objímají s fanoušky?

„Ano, to je přesně ten moment, kdy si musí uvědomit, že bezpečností opatření nejsou nějaký rozmar, ale odpovědnost. Opatření budou směřovat k tomu, aby kluby cítily daleko větší míru odpovědnosti.“

Budou za to moci být postihovány?

„Na dnešním jednání byl přítomen předseda disciplinární komise (Richard Baček). Jasně jsme mu řekli, aby se v komisi zamysleli a předložili návrhy na doplnění disciplinárního řádu, aby to bylo postižitelné. Jinak to je absurdistán.“

Uvažovali jste, že by se utkání Karviná–Příbram odehrálo mimo rizikovou oblast?

„Neuvažovali. Pokud se dodrží opatření, nespatřuju v tom mimořádné riziko. Když se budou všichni správně chovat. Teď je postiženo Karvinsko, přežene se to, pak to bude jinde. Je potřeba naučit se s tím fungovat.“

Dotazník Václava Kotala: Co rád jí, co ho naštve a kam pojede na dovolenou?

ANKETA: Top moment sezony? Slávistické jaro, příchod Václava Kotala

TOP 10 gólů Slavie: Podívejte se na nejhezčí trefy sešívaných

TOP 10 gólů Sparty: Kangovy i Hložkovy parády. Zaujal Karlssonův obstřel