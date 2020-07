Bitva tří armád. Jak se Karviná, Opava a Příbram chystají na boj o přežití? | iSport.cz

Tři kluby, dvě místa v příštím ročníku FORTUNA:LIGY. Karvinou, Opavu a Příbram čeká finální bitva o účast v elitní soutěži. Pokud se dohrají poslední dvě kola skupiny o záchranu, rozhodne se o sestupujícím mezi nimi. Bodově je na tom sice nejlépe Karviná, otázkou ovšem je, co s týmem Juraje Jarábka udělají dva týdny karantény bez tréninku. „Věřím, že to zvládneme!“ říká kouč.

Klíčové rozhodnutí Ligového grémia o způsobu dohrání „koronavirové sezony“ respektují. S větším, či menším skřípěním zubů, ale respektují. Karvinou, Opavu a Příbram čekají dvě kola o všechno. Klíčový podle všeho bude poslední duel, ve kterém Karviná hostí Příbram.

Zrušení baráže v Karviné přivítali. Po dvou týdnech karantény by ve zběsilém finiši těžko chytali dech. „Odehrát v devíti dnech čtyři těžká utkání by bylo brutální,“ přitakal karvinský trenér Juraj Jarábek.

Jeho tým má situaci ve vlastních rukou. Pokud doma porazí Příbram, má jistotu bez ohledu na další výsledky. „Hlavně jsme rádi, že můžeme být zase pohromadě a na vzduchu. Jsem pevně přesvědčený, že i přes tréninkový výpadek a pouze šestidenní přípravu se kluci na poslední dva zápasy kvalitně připraví a dají do toho vše! Věřím, že to úspěšně zvládneme.“

Zatímco týmy Příbrami a Opavy se i během pauzy udržovaly na špičkách, Karvinští šli na první trénink v pátek večer. Zdvižené palce do kamer, úsměvy a svým způsobem úleva, že se znovu mohou věnovat řemeslu. Napětí ve vzduchu ale znát bylo.

„Já to nějak v bráně zvládnu, ale kluci v poli?“ přemýšlel nad důsledky nucené pauzy zkušený brankář Petr Bolek. „Těžko říct, co to s námi udělá, určitě to nebude vůbec jednoduché. Ale musíme se s tím porvat. Nějakým způsobem to prostě dáme.“

Během karantény mohli fotbalisté doma posilovat, zástupci klubu hráčům postupně doručili osm rotopedů. „Svoje vlastní měli doma jen Šindelář a Janečka,“ upřesnil Jarábek. „Musíme bojovat, Karviná si ligu zaslouží. Má výborné fanoušky, infrastruktura je dobrá, stadion krásný. Jde se dopředu. Bohužel nás korona přibrzdila hned dvakrát. Poprvé, když jsme měli výbornou sérii na jaře, podruhé teď. Když slyšíme korona, tak už nám vstávají vlasy na hlavě.“

Ani v Příbrami se netají, že jim dohrávání soutěže do karet nehraje. „Na rovinu, nejsme spokojeni s tím, že bude liga dohraná, ale respektujeme to,“ řekl prezident klubu Jaroslav Starka.

Příbramští rozhodně věří, že ligu zahrání. Jsou optimističtí. „Budeme se rvát o fotbalový život,“ hlásil trenér Pavel Horváth. A názor už lehce přehodnotil i kapitán Jan Rezek, který se před rozhodnutím grémia nechal slyšet, že by do Karviné ze zdravotních důvodů a rizik radši ani nejel. „Moc se těšíme, že budeme konečně hrát,“ řekl pro klubové stránky. „Už je to pro všechny dlouhé.“

Přátelské zápasy během pauzy Příbramští nehráli. Trenér Horváth ovšem tréninky proložil modelovými duely mezi hráči na třikrát 20 minut, aby tým udržel jakž takž v tempu. „Hodně jsme hráli fotbal, pilovali, zkoušeli,“ komentoval Rezek pro sport.cz. „Horvi umí udělat tréninky zajímavé. Mydlili jsme se mezi sebou, ale ne až tak, aby se někdo zranil.“

Dvě modelovaná utkání v rámci tréninku odehráli i v Opavě. Nový kouč Radoslav Kováč dal hráčům během pauzy i dvakrát na dva dny volno. „Furt hrajeme o život až do konce, musíme jít zápas od zápasu, dívat se na sebe,“ líčil Kováč. „Pauza nám pomohla, že se někteří uzdravili, u jiných se ale zase objevily zdravotní problémy. Musím říct, že pracovní morálka týmu je vynikající.“

Komplikací může být páteční zpřísnění opatření proti šíření koronaviru v celém Moravskoslezském kraji. Pokud se ale udrží nařízení o 500 osobách na akci, zvládnou v Opavě i v Karviné v omezeném režimu hrát.

„Pokud se budou dodržovat všechna opatření tak, jak mají, nespatřuji v tom žádné mimořádné riziko,“ řekl předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda. „Hráči by měli být v nějakém režimu, měli by se nějak chovat. Měli by být nějak ubytováni, nějak se na zápas dopravit. Pokud k tomu všichni přistoupí maximálně zodpovědně, dají se rizika významně minimalizovat.“

Trio ohrožených v kostce