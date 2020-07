Další Kozák do ligy? Teplice lákají mladého střelce ze Sparty | iSport.cz

Zlínská radost z vedoucího gólu v Teplicích. Valaši ale o vedení do přestávky přišli • ČTK

Jeden v dresu Sparty bojuje o korunu pro krále střelců v aktuálním ročníku FORTUNA:LIGY, o dvanáct let mladší jmenovec ji v rudých barvách získal v dorostenecké lize. Zatímco zkušenější Libor Kozák už během kariéry prošel Serií A či Premier League, devatenáctiletý Matyáš se do dospělého fotbalu teprve chystá. Bude to již v nové sezoně? „Máme o něho velký zájem,“ hlásí se z Teplic.