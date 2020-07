Změny v Plzni: Hloušek končí, zapojí se střelec z druhé ligy. Co Hlavatý? | iSport.cz

Pavel Bucha, Adam Hloušek, Jean-David Beauguel a Tomáš Hořava slaví jednu z branek do sokolovské sítě • Pavel Mazáč (Sport)

Ve čtvrtek testy, včera dvoufázový trénink. Plzeň odstartovala přípravu na novou sezonu pěkně zhurta. Logicky. Čas je nepřítel Viktorie. Již na konci srpna vstoupí nejen do ligy, ale též do předkola Ligy mistrů. A v nich chce stůj co stůj uspět. „Víme, že naše forma by měla být nejsilnější už v úvodu ročníku,“ vypravoval po dnešní úvodní jednotce slovenský kouč Adrian Guľa. Na trávníku registroval trojici nových hráčů – zadáka Matěje Hybše, záložníka Pavla Šulce a útočníka Lukáše Matějku. V klubu naopak končí Adam Hloušek a Christián Herc, oba si hledají nové štace.

Žádná bomba nevybuchla. Plzeň stojí na startu přípravu v očekávaném složení. Tedy s exžilinskými Filipem Kašou a Miroslavem Káčerem, také krajním bekem Matějem Hybšem, nýbrž i s dvěma odchovanci, kteří si o šanci řekli na hostování. Drobný středopolař Pavel Šulc (19) nejprve v Opavě, posléze v Českých Budějovicích. Útočník Lukáš Matějka (22) zase v druholigovém Ústí nad Labem, kde nasázel šestnáct branek a stal se druhým nejlepším střelcem F:NL. Oba se poperou o své místo na slunci.

„Jsem rád, že myšlenka, aby měli na jaře v jiných klubech větší herní minutáž, se naplnila. Oba hráči udělali velmi solidní progres ve výkonnosti a na základě toho jsme se rozhodli je stáhnout do Plzně. Jsou vyhraní, mají zkušenosti, jsou gólově zajímaví, produktivní,“ říká trenér Adrian Guľa, podle něhož je třeba, aby Šulc s Matějkou dostali šanci a navnímali herní úroveň, spoluhráče i systémové prvky. „Je podstatné, aby i mladí hráči cítili, že být ve Viktorii není o věku, ale o připravenosti. Šance u nás čeká, dveře jsou otevřené. A teď je na hráčích, aby do toho dali vášeň a energii, čímž mohou dveře naplno rozrazit a zůstat v tak významném klubu natrvalo.“

Jak už iSport.cz informoval včera, do Mladé Boleslavi formou hostování míří stoper v teenagerovském věku Šimon Gabriel. Ukončena byla kraťounká epizoda argentinského záložníka Ivána Díaze, který se vrací zpátky do Žiliny, prodlouženo bylo hostování Dominika Janoška v Mladé Boleslavi i Ubonga Ekpaie v Českých Budějovicích. Papírově největší ztrátou je již delší dobu oznámený odchod kapitána Romana Hubníka do Olomouce, západočeský klub nadobro opustil i slovenský rebel Erik Pačinda. V kádru nováčka z Pardubic i nadále budou hostovat Michal Hlavatý, Lukáš Pfeifer a Filip Čihák.

Svolení k odchodu má universál Adam Hloušek i středopolař Christián Herc. Ani jeden se během posledního půlroku neprosadil do základní sestavy. V plánech slovenského realizačního týmu nefigurují. Oba si hledají nová angažmá.

Současný kádr Viktorie, druhého týmu uplynulého ročníku FORTUNA:LIGY, čítá pětadvacet jmen. „Hráčům jsem popřál, ať jsou zdraví, ať mají podporu v rodině, protože pak mohou přicházet na stadion veselí, a samozřejmě, ať mají úspěšnou sezonu. Jsou před námi nové výzvy, nové cíle,“ energicky pravil Guľa.

Ostatně, má pravdu. Domácí soutěž startuje dvaadvacátého srpna, hned v dalším týdnu čeká Viktorii utkání druhého předkola Ligy mistrů. A postup do jedné ze dvou evropských soutěží je klubovými šéfy tvrdě vyžadováno. „Snažíme se vnímat, že za měsíc je velmi podstatný úvod do nového ročníku. Nejen ligový, ale též evropský. Víme, že naše forma by měla být nejsilnější už v úvodu ročníku. Věřím, že tomu tak bude a že kluci budou skvěle připravení na start,“ přeje si Adrian Guľa.

Viktoria sehraje v přípravě pět zápasů, za týden se jedinkrát představí vlastním fanouškům v duelu s Českými Budějovicemi, následně odjede na herní kemp do Rakouska, kde nastoupí k dalším čtyřem zápasům. Třikrát vyzve rakouské celky, jednou rumunský. A pak už se půjde na ostro…

Současný kádr Viktorie Plzeň

Brankáři: Aleš Hruška, Jindřich Staněk, Dominik Sváček.

Obránci: Jakub Brabec, Milan Havel, Lukáš Hejda, Matěj Hybš, Filip Kaša, David Limberský, Luděk Pernica, Radim Řezník.

Záložníci: Marko Alvir, Pavel Bucha, Aleš Čermák, Tomáš Hořava, Miroslav Káčer, Lukáš Kalvach, Joel Ngandu Kayamba, Jan Kopic, Jan Kovařík, Ondřej Mihálik, Pavel Šulc.

Útočníci: Jean-David Beauguel, Tomáš Chorý, Lukáš Matějka.

Příchody: Jindřich Staněk (České Budějovice, prodloužení hostování), Matěj Hybš (Liberec), Filip Kaša (Žilina), Miroslav Káčer (Žilina), Pavel Šulc (České Budějovice, návrat z hostování), Lukáš Matějka (Ústí nad Labem, návrat z hostování), Ondřej Mihálik (Alkmaar, hostování se mění v přestup).

Odchody: Šimon Gabriel (Mladá Boleslav, hostování), Iván Díaz (ukončení hostování), Roman Hubník (Olomouc), Erik Pačinda (Spartak Trnava), Jakub Šiman (konec smlouvy), Jan Suchan (konec smlouvy), Michal Hlavatý, Lukáš Pfeifer a Filip Čihák (všichni tři prodloužení hostování v Pardubicích), Ondřej Štursa (návrat z hostování ze Sokolova, přesun do B týmu), Dominik Janošek (prodloužení hostování v Mladé Boleslavi), Ubong Ekpai (České Budějovice, hostování).

V jednání: Adam Hloušek (svolení k hledání nového angažmá), Christián Herc (svolení k hledání nového angažmá).