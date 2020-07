Trpišovský: Kuchta má něco, co nám chybělo. Karafiát byl povinnost | iSport.cz

Čtrnáct dní volno a teď už zase vzhůru do tréninku. Slavia začíná cestu za vysněným mistrovským hattrickem na kondičním soustředění v rakouském Aigenu. „Pauza byla proti jiným rokům krátká, ale to jsme dopředu věděli,“ hlásí trenér Jindřich Trpišovský. Pro klubovou televizi mluvil o dalších plánech s aktuálně jednatřicetičlenným kádrem i dvou letních posilách – Ondřeji Karafiátovi s Janem Kuchtou.

Pražané pro letošní přípravu zvolili formát dvou soustředění v Rakousku. To první má klást důraz na fyzickou připravenost, na druhém přijde na řadu hlavně hra. A proč výjezd za hranice? „Na kempech máme mnohem lepší tréninkové podmínky než doma. Tam máme jediné hřiště a potřebujeme ho nechat odpočinout, pak na něm budeme až do 20. prosince,“ vysvětluje Trpišovský.

Zároveň je rád, že sešívaní stihli dvoutýdenní přestávku. „Sezona bude dlouhá. Aspoň že nakonec byly ty dva týdny volna, prognózy byly i horší. Pro kluky je dobře, že trochu vypadli z rytmu a mohli být s rodinami,“ dodává. Kratší dovolená ovšem podle něj může paradoxně být i výhodná v tom, že hráči nijak zvlášť neztratili kondici nabranou z minulé sezony.

Trpišovský má na soustředění nabitý kádr, současná soupiska Slavie čítá hned jednatřicet jmen. „Vraceli se nám kvalitní kluci z hostování, přišli někteří noví hráči a chtěli jsme zase vzít čtyři mladíky, abychom si je osahali a oni viděli, co top úroveň obnáší,“ vypočítává trenér důvody, proč vzal do Rakouska početnou sestavu.

Souvisí to i s tím, že David Hovorka, Ondřej Kúdela a Jan Kuchta mají zdravotní problémy a realizační tým potřebuje mít dostatek hráčů pro nejrůznější cvičení. „Ale chceme všechny vidět. Ať je to Syky, Hromadič nebo Mick, chceme dát všem stejnou příležitost,“ zmiňuje trojici Sýkora, Hromada, Van Buren, která se do klubu vrátila z jarního hostování. Na druhé soustředění prý už určitě pojede užší kádr.

Co se posil týče – obhájce ligového titulu zatím přivedl dvě nové tváře. Když se objevila možnost získat Ondřeje Karafiáta, nebylo podle Trpišovského co řešit. „Byla to povinnost. Je to nesmírně kvalitní hráč, který byl zadarmo. Byl by hřích to nevyužít. Známe ho z dřívějších působení, poslední půlrok měl skvělý. Hraje možná v nejlepší formě, co ho známe. Navíc umí zahrát i defenzivního záložníka nebo krajního obránce a je obounohý,“ chválí pětadvacetiletého odchovance Sparty.

Forvarda Jana Kuchtu zase bere jako doplnění dvojice Stanislav Tecl, Petar Musa. Čtvrtý útočník v současném kádru, Júsuf, jako by už v jeho plánech příliš nefiguroval…

„Na jaře hrál skvěle, je to něco mezi Petarem a Standou. Agresivní hráč, který je nepříjemný pro obránce. Umí hrát od začátku i do zápasu vstoupit. Má ingredience, které nám na hrotu trochu chyběly,“ těší Trpišovského Kuchtův příchod.

V Aigenu se Slavia bude chystat až do 1. srpna, o tři dny později pak vyráží do městečka Laa an der Thaya, kde sehraje i čtyři přípravná utkání.