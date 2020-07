Veterán Zavadil po sezoně: Je to úleva, vyžrali jsme si to až do konce | iSport.cz

Je šťastný, že to má za sebou a Opava zůstala mezi elitou. Teď bude čtrnáct dní zavřený doma v karanténě... „Půjdu tak akorát na verandu, je to pro mě nepředstavitelné,“ líčí Pavel Zavadil (42) v rozhovoru pro Nedělní Sport. Dovolená se letos v létě nekoná, přesto si zkusí nejstarší hráč FORTUNA:LIGY před novým ročníkem vyčistit hlavu. Hrát bude dál, o tom nepochybujte.

Štvou ho řeči, že jeho klub šel záchraně naproti nedostatečnými bezpečnostními opatřeními proti COVIDU-19. „Tři týdny jsme tvrdě makali, jeli jsme po té nejdelší trase. Byli jsme připraveni hrát,“ ujišťuje Pavel Zavadil, záložník a srdce opavského týmu. Nákaza spoluhráče ukončila sezonu, na kterou veterán nikdy nezapomene.

Ulevilo se vám?

„Jsem strašně rád, že je to za námi. Je tam radost, úleva, oddechnutí. Na druhou stranu jdeme do karantény... Byla to neskutečně dlouhá a náročná sezona. Až nekonečná. Vyžrali jsme si to až do konce. Furt jsme byli v tréninku, volno jsme měli maximálně dva dny. Za tak krátkou dobu člověk nestačí vypnout.“

Šlo to psychicky zvládnout?

„Musím říct, že morálka byla neskutečná. Kluci pracovali perfektně. Vše jsme směřovali k těm dvěma zápasům. Nakonec se nehrálo, což je pro nás nejlepší řešení. Opava je dál v lize, můžeme začít něco budovat a v klidu se chystat na novou sezonu. Nyní jsme v karanténě, bez dovolené. Nic moc, bude to náročné na hlavu. Čtvrtého srpna to má skončit a hned další den nám začíná příprava. Uvidíme, co to s námi udělá.“

Vadí vám, že si někdo myslí, že jste šli nákaze v klubu trošku naproti?

„Vidím to absolutně jinak. Jsme v Česku, tady to tak chodí. Venku by nikdo nespekuloval a vzal to tak, jak to je. Ostatní měli volno a my jsme dřeli jako koně. Mohlo se to stát kdekoliv a chytlo to nás. Podívejte se, co se děje v Praze. Tam se nakazili hráči pěti klubů za jeden den. Bylo to v Karviné a teď se to objevilo v Opavě. Asi ten virus ovlivní i další sezonu. Netuším, jak tomu předejít, ale něco se vymyslet musí. Byli jsme testovaní asi třikrát, včera jsem byl znova.“

Jak jste výjimečný ročník zvládl zdravotně?

„Přežil jsem... Nějaké problémy byly, ale pokaždé jsem to zvládl. Maximálně jsem vynechal jeden zápas. Poslední tři týdny jsem odtrénoval úplně vše, byl jsem nachystaný. Teď budu odpočívat, jsem vyčerpaný. Pokusím se fotbal vytěsnit.“

Budete mentálně „ready“ hned na začátek ultra krátké letní přípravy?

„Věřím, že mě odpočinek zase zpátky nakopne. Fotbal mě pořád baví. Vidím, že mladým pořád stačím. I na tréninku jsem se snažil být pozitivní, dobře naladěný. Možná to bude moje poslední sezona.“

Co se musí udělat, aby Opava opět nehrála o holý život?

„Teď je to velmi dobře nastavené. Trenér Kováč se rychle sžil s týmem. Hráči ho vnímají strašně moc pozitivně. Ví, o čem mluví a každý to chápe. Kluci vědí, co mají na hřišti dělat. Za tu dobu, co jsou tu i s asistentem Lojzou Skácelem, se udělal velký kus práce. Přišla s nimi nová krev, nová chuť. Jsme na správné cestě.“