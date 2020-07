Černý o postupu, rivalitě s Hradcem i kariéře: Pardubice mě nastartovaly | iSport.cz

Potřetí v kariéře zažil opojný pocit z postupu do nejvyšší soutěže. Pavel Černý dvakrát skotačil s Hradcem Králové, nyní s rivalskými Pardubicemi. „Snad mým angažováním klub neudělal chybu,“ culí se pětatřicetiletý útočník. Nováček FORTUNA:LIGY hledá azyl, zkušenému bardovi by se líbilo v Ďolíčku.

Rod Černých je pupeční šňůrou spojený s Hradcem Králové. Jiří Černý byl členem mistrovského týmu z roku 1960, Pavel Černý je historicky nejlepším střelcem klubu a žijící legendou, jeho syn na odkaz navazoval. Jenže před třemi lety, po sestupu z ligy, se s ním pod Bílou věží přestalo počítat. Pikantní bylo, že se ozval odvěký rival – Pardubice.

Tříletka byla završena postupem, Hradec utřel nos. Skončil čtvrtý... Co na to doma? „Rodina, nejbližší okolí, všichni mi to přáli. Postoupil jsem s Pardubicemi, tečka. Přejeme si navzájem, máme radost, pokud se někomu něco podaří, a to je hlavní. Jsem rád, že dostanu zase šanci podívat se do ligy,“ říká Pavel Černý mladší.

Když vyhrávali tituly pardubičtí hokejisté, slavili pořádně dlouho. Platí to i pro fotbalisty?

(usmívá se) „Největší to bylo hned po zápase s Vyšehradem. Bylo tam hodně euforie, všechno z nás spadlo, měli jsme vše za sebou, sen se splnil. Pár dní poté jsme se sešli v Praze na večeři s vedením klubu. To už ale probíhalo v mírnějším stylu.To byla taková rozlučka, ukončení oslav.“

Dvakrát jste postoupil s Hradcem Králové, nyní potřetí s Pardubicemi. Je to víc?

„Nevím. Bylo to asi pokaždé stejné. Všechny bych řadil na stejnou úroveň, postup je prostě postup. Je to vždycky krásný.“

Počkejte, ale postoupit s Pardubicemi je pro odchovance Hradce Králové přece jen něco jiného, ne?