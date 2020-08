iSport podcast: Posílila lépe Slavia, či Sparta? Proč Lipsko nekoupilo Schicka | iSport.cz

Liga mistrů končí, ale česká liga už je za dveřmi. Jak se nejlepší české týmy vypořádaly se zkrácenou přípravou a kdo posílil svůj tým ideálně? Uskutečnila lepší přestupy Slavia, nebo Sparta - a přivedla Plzeň dostatečně kvalitní hráče? Bude boj o titul dramatičtější než v posledních letech a mohou Viktoria a Sparta více konkurovat Slavii? Proč by se Letenští mohli vrátit do boje o titul a skončit před Plzní? A předejdou dalšímu rychlému kolapsu po předsezonní přípravě?

Podíváme se ale i do zahraničí na to, jak se vyvíjí transferová situace okolo českých hráčů. Hlavním tématem je pochopitelně budoucnost Patrika Schicka. Proč na něj Lipsko neuplatnilo opci a zatím to vypadá, že v Sasku nezůstane? Může ale ještě jeho přestup dopadnout? Je reálné, aby do Slavie přišel Vladimír Darida a rýsují se další přestupy českých reprezentantů?

O tom všem a spoustě dalších témat je nový iSport podcast s redaktory deníku Sport Jakubem Dvořákem a Radkem Špryňarem. Moderuje Martin Vait. Všechny díly iSport podcastu najdete na iSport.cz/podcasty a ve všech podcastových aplikacích včetně Apple Podcasts nebo Spotify, jako i na YouTube kanále deníku Sport.

0:00 Udělala lepší přestupy Slavia, nebo Sparta? Posílila Plzeň dostatečně?

7:46 Vyhne se Sparta dalšímu kolapsu? Dává třístoperový systém pro Spartu smysl?

23:06 Kdo vyhraje ligu a jaká bude top trojka? Kdo sestoupí?

31:53 Proč Lipsko (zatím) nekoupilo Schicka? Může ještě přestup dopadnout a co dál?

43:43 Je reálné, aby přišel do Slavie Darida? Co budoucnost Baráka či Zmrhala?