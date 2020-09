Kopecký: Plzeň je pohodlná, Sparta už se nešetří. Co Kolářova penalta?

MOMENTY 2. kola: Kanonýr Kolář, první výhra Pardubic či zdrcující debakl Plzně VŠECHNA VIDEA ZDE

Liberec vs. Plzeň 4:1. Šokovalo vás to?

„Na Plzeň jsem byl hodně zvědavý: zajímalo mě, jak se oklepe z nešťastné porážky v Alkmaaru. Nepovedlo se. A víte proč? Mimo jiné proto, že Plzeň hraje v porovnání se Slavií a Spartou hodně pohodlný fotbal.“

Jak se to projevuje?

„V plzeňské hře je dost málo kolmých náběhů a většina přihrávek jde do nohy. Kombinačně je to perfektní, ale zároveň naprosto nemoderní. Podívejte se na hru Slavie: fůra náběhů a kolmosti, hráči se na place nešetří. Na rozdíl od Plzně, která by s tímhle fotbalem v blížící se kvalifikaci o Evropskou ligu neměla nárok.“

TOP góly 2. kola: Přesná trefa gólmana Slavie i pěkný zásah Chramosty

Ještě k vlivu porážky v Alkmaaru: byla podle vás hlavní příčinou facky v Liberci?

„Ještě bych zmínil rychlý gól, pak už to šlo ráz naráz. Tři rány za čtvrt hodiny a bylo hotovo. Plzeň má dobrý tým, ale momentálně se pere sama se sebou. Musí hrát živější, kolmější a hlavně bojovnější fotbal. Taky zoufale chybí útočník, který podrží míč a vyhraje souboj. Docela bych si přál, aby se z Belgie vrátil Krmenčík.“

Co byste si ještě přál?

„Aby bývalí plzeňští hráči, kteří jsou dneska asistenti trenéra Guľy, víc působili na tým. Po Alkmaaru mě zajímalo, jak kouč brankářů Kozáčik zapracuje na psychice jedničky Hrušky. Ovšem v Liberci měl smůlu a chyboval, třeba před prvním gólem zbytečně vyběhl. Hruška je výborný gólman, který Plzni mockrát pomohl, ale teď si potřebuje psychicky orazit. V příštím zápase bych ho vynechal.“