Sparta vs. Hašek: bitva o miliony začíná! Kdo jsou „soudci“ a co důkazy?

Martin Hašek akrobaticky trefil do hlavy teplického Jakuba Mareše • Pavel Mazáč / Sport

Sparťané slaví gól Martina Haška do příbramské sítě • Barbora Reichová / Sport

Sparťané slaví gól Martina Haška do příbramské sítě • Barbora Reichová / Sport

Martin Hašek poté, co rozhodčí jeho gól neuznal • Barbora Reichová / Sport

Záložník Sparty Martin Hašek se nedostavil k odletu na soustředění letenského celku do Španělska • Michal Beránek / Sport

Záložník Sparty Martin Hašek se nedostavil k odletu na soustředění letenského celku do Španělska • Barbora Reichová / Sport

Záložník Sparty Martin Hašek se nedostavil k odletu na soustředění letenského celku do Španělska • Barbora Reichová / Sport

Od momentu, kdy Martin Hašek na jaře rázným krokem zpřetrhal se Spartou veškeré vazby, bylo jasné, kam celý spor spěje. Bitva právníků byla nevyhnutelná, její hlavní část se na Fotbalové asociaci rozhoří už v pátek. Rozhodčí senát zasedne v půl desáté dopoledne. Ve hře jsou obří pokuty: pro Haška ve výši 52 milionů korun, pro Spartu pak šest milionů.

„Je pro mě naprosto nepochopitelné, kam až tahle situace došla,“ kroutil během jara několikrát hlavou sportovní ředitel Tomáš Rosický. Situace došla až na úplnou hranu, k nejzazšímu možnému řešení. Jiná varianta ani nebyla na stole, obě strany totiž ani náznakem nedaly najevo, že by spor chtěly vyřešit nějakou smírčí cestou.

Spletitý příběh má celou řadu mezníků a opěrných bodů. Všechno začalo už v prosinci loňského roku, kdy si Hašek nevyzvedl pomůcky nezbytné pro monitoring fyzické zátěže během zimní přestávky.

Pokračovalo to hráčovým pozdním nástupem do zimní přípravy, ostrou hádkou s členem představenstva Petrem Hrdličkou a následným rozhodnutím hráče, že s týmem neodcestuje na soustředění do Španělska.

Když jdou do akce právníci. Bucha, Jeřábek a Hašek v rolích vzbouřenců

Meritum sporu nastalo právě na konci ledna. Sparta totiž rebelujícího záložníka přeřadila do B-týmu, proti čemuž Hašek se svou právní zástupkyní Markétou Vochoska Haindlovou zbrojí nejvíc. Stojí si totiž za tím, že takový postup není oprávněný.

„Mezinárodní judikatura neumožňuje bezdůvodně přeřadit hráče do B týmu, dát mu pokutu a postupovat tak, jak Sparta postupovala,“ zdůraznila Haindlová.

Letenský klub se brání, že při tak flagrantním porušení smlouvy, jako je neodcestování hráče na společné týmové soustředění, ani jinou možnost neměl. Zároveň ale čelí obvinění protistrany, že Sparta Haškovo rozhodnutí neodletět akceptovala. A že jeho přesun do rezervy měl být trvalým krokem s platností do konce smlouvy, tedy do června 2021. Jakýsi exemplární trest.

Proti tomu ale jdou obecně známá fakta. Jen několik dní po přeřazení totiž Sparta umožnila Haškovi, aby odcestoval do Haify a s tamním Maccabi jednal o smlouvě. Námluvy skončily fiaskem, hráč se vrátil s nepořízenou a o měsíc později vypověděl smlouvu.

Na rozhodčím senátu nyní bude, aby spletitou kauzu rozpletl a odborně posoudil. O významu případu i směrem k budoucnosti tuzemského fotbalu a validitě hráčských smluv vypovídá fakt, že předsedou byl ustaven