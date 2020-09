Pešek o zákulisí nevšedního srazu: snoubenka, bouračka a gól v repre

Pomalu si hledá místo mezi českou elitou. Od čtrnácti vyrůstal Jakub Pešek ve Spartě, za ni si ale zahrál jen jednu minutu v lize a jednou v poháru. Tak to vzal přes budějovické Dynamo, v němž strávil tři a půl roku, z toho tři sezony ve druhé lize. Teď se pozvolna vypracoval v oporu Slovanu Liberec, dostal se do improvizovaného nároďáku a hned dal gól. A uvažuje o něm Slavia... „Určitě pomýšlím na to, dostat se ještě výš,“ nevzdává se 27letý záložník.

Trenér David Holoubek neváhal a postavil ho v pondělí proti Skotsku na levou zálohu. A po deseti minutách dal Jakub Pešek gól na 1:0. Tyhle velké chvíle se v jeho kariéře začínají pěkně hromadit. „Asi to začínám přitahovat,“ směje se sparťanský odchovanec.

Takže začínám vyjmenovávat. Gól na Sigmě Olomouc v semifinále poháru, který pomohl k postupu. Gól ve finále proti Spartě, který ale nakonec na výhru nestačil. Gól proti Mladé Boleslavi v kvalifikačním utkání o Evropu, teď za nároďák. Stáváte se mužem činu?

„Musím zaklepat, že v poslední době, když přišly důležité a velké zápasy, dařilo se mi v nich. Asi to začínám přitahovat.“

Přitom to není tak dávno, co se o vás mluvilo sice jako o pohyblivém a technickém hráči, ovšem se slabší produktivitou. V minulé sezoně jste se ale dostal už na devět soutěžních gólů. Změnilo se něco?

„To nevím, podle mě to je věkem. Mám toho odehráno už celkem dost, v zakončení jsem se asi prostě uklidnil. Vím, že čísla vždycky dělají nejvíc a byly doby, kdy jsem nad tím dost přemýšlel, furt jsem chtěl a chtěl. Poslední dobou jsem to nechal být, přestal jsem se tím tolik zabývat. A ono to přišlo skoro samo.“

Třeba je to pozdějším fotbalovým dozráváním...

„Jo, měl jsem to takhle odjakživa. Ve čtrnácti jsem přišel na Spartu a od té doby jsem byl všude nejmenší. Byl to handicap, to samé v dospělém fotbale, cítil jsem to. Ale každý rokem jsem si zvykal a vyspíval, často jsem to nahrazoval rychlostí, kterou mám, začal jsem získávat zkušenosti. Beru to tak, že to u mě jde pozvolna, postupně. Někdo to má rychlejší, já pomalejší, tak to prostě je.“

Nicméně k tomu velkému přestupu se třeba přece jen dostanete, na Slavii o vás prý uvažují.