Tři kluby křičí S.O.S.! Potřebujeme stopery, zn. spěchá. Jenže neuspěly

Jakub Martinec se ihned prosadil do jablonecké základní sestavy • Michal Beránek (Sport)

Hostování druhého jmenovaného bylo reálnější, ovšem Štetinovo vážné zranění plány zhatilo. Oba mladíci zůstávají na Letné a Severočeši mají dál na důležité pozici nouzi. Jedničkou je z ničeho nic nováček Jakub Martinec, letní posila z Hradce Králové. Vedle něj prokazuje svou univerzálnost Vojtěch Kubista, prioritně defenzivní záložník. Na lavičce je připravené duo Michal Jeřábek-David Štěpánek, které Radu v přípravě nepřesvědčilo.

Právě na vysokého Jeřábka, který přišel v zimě z Teplic, si myslela Zbrojovka. Nováčkovi se srdce defenzivy hned na začátku sezony úplně zhroutilo. „My teď nemůžeme nikoho pouštět,“ reagoval Rada, jenž má s týmem před sebou druhé předkolo Evropské ligy v Dunajské Stredě a ještě před ním sobotní souboj s Baníkem.

Právě Brno je v největším personálním průšvihu. Bezprostředně po posledním duelu s Bohemians (0:0) mu zůstal zdravý jediný stoper užšího kádru, prvoligový zelenáč Jakub Černín. Pak už byl k mání jen teenager Lukáš Endl. Marodka? Hlavica, Kryštůfek, Dreksa, Kotula, ze střetu s „klokany“ odstoupil s bolavým svalem Jakub Šural. Ten by se měl dát do neděle, kdy hraje nováček ve Zlíně, do kupy.

Kvarteto borců však je dál mimo hru, Lukáš Kryštůfek ještě na dlouhé týdny. Kapitán Pavel Dreksa a líšeňská posila Jan Hlavica by měli být brzy fit. „Obrovský smolař je Juraj Kotula. To je první hráč, který u nás chytil mononukleózu. A když se na jaře uzdravil a měl jít hrát místo Eismanna, přišla koronapauza,“ popsal tiskový mluvčí Martin Lísal trampoty slovenského univerzála. Ve středu obrany ještě může zaskočit střední záložník Adrian Čermák. Ale to jsou opravdu nouzové varianty. „Už je toho tolik, že se k tomu ani nemůžu vyjadřovat,“ lamentoval nad personálními ztrátami kouč Miloslav Machálek.

Nějaké dobré zprávy pro Zbrojovku? Opory Jakub Přichystal a Jan Sedlák během přestávky prodloužily kontrakty do léta 2023. A střelec Přichystal už je po zranění „ready“ na Zlín.

O stopera, schopného okamžitě naskočit do základu, usiluje rovněž Opava. Delší čas má zájem o Daniela Kozmu z Dukly, k dohodě o příchodu pětadvacetiletého odchovance Mladé Boleslavi však stále nedošlo. Vzhledem k tomu, že je zkušený Josef Hnaníček na osm měsíců mimo hru kvůli operaci zkříženého vazu a dlouhodobě je na marodce další třicátník Jan Schaffartzik, má kouč Radoslav Kováč se sestavením tříčlenné obrany těžkou hlavu. Dokonce zvažuje přechod na čtyřobráncový systém.

Jediným zkušeným stoperem je nyní Jan Žídek, který navíc v předchozích sezonách nastupoval na levém kraji. Minule proti Karviné (1:2) tak musel dostat šanci sedmnáctiletý dorostenec Dalibor Večerka a premiéru zvládl výborně. Přesto to chce přivést ověřenou kvalitu. Jenže není kde brát. Počítalo se, že se v lize chytne nadějný odchovanec Adam Rychlý, jenže zápasy takticky a technicky zatím nezvládá.

Zítra v Příbrami nastoupí Opava bez posily. „Vzhledem ke koronaviru se kluby bojí pouštět hráče,“ ověřil si Kováč, jenž pomýšlí i na posily ze Sparty do středu zálohy. Talentů Filipa Součka či Jana Fortelného se však v nejbližší době nedočká. „Ale jednáme a v nejbližší době snad něco dopadne,“ doufá v příchod nového hráče.

