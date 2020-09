Rušno v Liberci: Slovan čeká kritický týden, potvrdí letní proměnu?

Jhon Mosquera posílá pozdrav do nebe svému zesnulému otci po gólu proti Plzni • Michal Beranek / Sport

Nezvykle rušno. I na Liberec. Slovan během léta spustil generální obměnu, sedm stálic pryč, jedenáct nových tváří dovnitř. Pavla Hoftycha rychlodráha transferů nerozhodila, před začátkem ligy jen zažádal fanoušky o trpělivost. Tým se nakonec semkl dřív, než se čekalo, už ve druhém kole přehrál favorita z Plzně. Co ale bude dál?

Čas, čas, dejte nám čas. Pod Ještědem před sezonou krotili emoce z úspěšného předchozího ročníku, promlouvali o sehrávání. Během přípravy se tým poznával, souhra viditelně skřípala i v prvním kole s Olomoucí (0:1). O týden později už kádr ukázal, že má maximum hodně vysoko. A taky důrazně připomněl své ambice. Plzeň sice zaskočil (4:1) v období krize, to jeho výkon ale nesnižuje.

Vicemistra takticky přehrál, ofenzivním fotbalem si vytvářel šanci za šancí. Vypadalo to, jako kdyby Severočeši kádr vůbec nerozprášili: byli soudržní, disciplinovaní do obrany a efektivní. „Chtěli bychom předvádět dynamický fotbal s rychlým přechodem do útoku," přál si kouč Hoftych před sezonou. Zdá se, že Slovan vykročil po správné cestě, rychlostí obměny rozhodně překvapil.

Řez do stabilního kádru byl totiž radikální. Liberec sice každoročně bilancuje příchody s odchody a obvykle se musí učit žít bez odchozích opor, teď však bylo odchozích hned sedm. Zmizela velká část z osy základní jedenáctky, ti nejproduktivnější a nejnebezpečnější, které Slovan měl.

Nezbývalo než čekat, co nováčci předvedou.

Pod Ještědem netroškařili, slavistické sedmero na hostování už se stalo lidovou slovesností, zajímavě se však jeví také další příchody. Do klubu se už potřetí vrátil Michael Rabušic, který v kabině dělá spojku mezi úspěšnou historií a nejasnou budoucností, do toho „krádež" šikovného Jhona Mosquery... A ještě příchod dvou talentů útočníka Lukáše Csána s rakouským středopolařem Davidem Cancolou.

ZMĚNY VE SLOVANU PŘÍCHODY Jakub Jugas, Jakub Hromada, Michal Beran, Júsuf Hilál, Jan Matoušek, Daniel Kosek, Mohamed Tijani (všichni hostování ze Slavie), Lukáš Csáno (Trnava), Jhon Mosquera, Michael Rabušic, David Cancola (všichni volní hráči) ODCHODY Alexandru Baluta (Puskás Akadémia), Matěj Hybš (FC Viktoria Plzeň), Achmed Alibekov (konec hostování - Dynamo Kyjev), Ondřej Karafiát, Jan Kuchta, Tomáš Malínský (SK Slavia Praha), Martin Zeman (BB Termalica Nieciecza), Olivier Vliegen (hostování - FC SB Vlašim), Milan Králíček (hostování - Vyšehrad)

Tým se postupně skládal, posty přiřazovali kouči univerzálům až za běhu podle situace. Realizačnímu štábu pomohlo i stvrzení hostování Michala Berana, který hned proti Plzni ukázal, jak moc platný Severočechům může být. Koneckonců celý Slovan dal najevo, že se opět stal týmem, jehož není radno podceňovat. Pravý test každopádně přinesou hlavně další týdny, kdy si klub po čtyřech letech zahraje evropské poháry.

Není bláhové říct, že kádr možná bude mít po lehkém obroušení detailů ještě větší kvalitu než ten z minulé sezony. Je totiž daleko širší, třeba na stoperu mají v Liberci dokonce čtyři elitní borce. V náročném programu by se nemělo stejně jako minule stát, že tahounům dojdou síly, trenéři navíc mohou sestavou víc rotovat a na různé soupeře vytáhnout rozdílné rozestavění třeba i s dvěma útočníky.

Nesmí se vypustit zároveň ekonomická stránka transferů, protože veškeré příchody vyšly Slovan na pakatel. Leckdo může nad ušetřenými korunami ohrnovat nos a mluvit o vratných investicích do nových hráčů, faktem ale zůstává, že Slovan je ve svém oboru mistr. Vedení ví, co si může dovolit.

Finančně je pro mužstvo samozřejmě zajímavá Evropská liga, kde se ve druhém kole utká s litevským Riteriaiem a v případě postupu bude hrát u vítěze utkání FCSB s Bačkou Topola. Ještě předtím se však o víkendu na jihu Čech ukáže, jestli liberecká výhra nad Plzní byla dílem vyhecovanosti a nabuzení, nebo zlepšeného výkonu a nastolení vysokého standardu.

„Budějovice jsou těžký soupeř. Jde o velmi dobrý mančaft, který je pohromadě delší dobu. Dobře ho vede trenér David Horejš. Liga je pro nás teď priorita, pohárem v Litvě se budeme zabývat až od neděle," komentoval Pavel Hoftych. Hráče i tak musí ladit na dvě soutěže zároveň. Právě čtvrteční datum bylo podle realizačního štábu původně milníkem pro fázi, v níž by už měl mít tým vytvořené automatismy. Bude mít?