Deset otázek o testování v české lize. Proč? Do kdy? A hrozí kontumace?

Fotbalová liga se rozjíždí po reprezentační pauze, jaká pravidla platí pro testování, kdo musí do karantény a co další opatření?

Testování. To slovo je v poslední době spojené s FORTUNA:LIGOU stejně úzce jako góly, vítězství a porážky. Jak jsou ale vůbec v současné době nastavená pravidla? Proč se fotbal průběžně testuje, zatímco hokej jde opačnou cestou? Je možné ligový zápas kvůli koronaviru zkontumovat, tak jak to hrozilo nedávno v Lize národů národnímu týmu? Šéfovi LFA Dušanu Svobodovi jsme položili 10 klíčových otázek.

Bude F:L pokračovat v testování před každým zápasem po celou podzimní část a co by případně vedlo ke změně postoje?

„Ano, zatím o změně neuvažujeme. Situaci si vyhodnotíme, až budou ukončeny kvalifikační předkola evropských poháru. Ale vzhledem k tomu, že již teď máme minimálně dva účastníky v základních skupinách, tak naše snaha ochránit naše pohárové účastníky bude pokračovat. Všichni vědí, že hrajeme o koeficient do budoucna a všichni už taky snad na příkladu posledního reprezentačního srazu pochopili, co všechno může COVID ve fotbale způsobit. Pokud nedojde ke změně aplikace karanténních opatření v ČR a ke změně postoje UEFA, tak se nedá do konce podzimu změna očekávat. Je to jedno z témat, které intenzivně řešíme společně s kluby a členy Ligového výboru.“

Jak často se nyní hráči ve F:L musejí povinně testovat?

„U týmu Fortuna ligy je to před každým zápasem, kdy odběr musí byt proveden maximálně 3 dny před utkáním, u FN:L je to jednou za 30 dní.“

Některé jiné sporty v Česku, například hokej, se vydávají cestou testovat, až když má někdo příznaky. Proč to neděláte také tak?

„Žádný jiný kolektivní sport není tak úzce mezinárodně propojený, jako fotbal. A v žádném jiném sportu se netočí tolik peněz. Prostě si to nemůžeme dovolit. Musíme udělat maximum, aby se COVID nešířil uvnitř profesionální fotbalové komunity. Nastavený režim nám dává relativně slušnou šanci kompletně odehrát stávající sezonu. A to je taky silný signál pro naše komerční partnery a to nejen na úrovni LFA, ale i na úrovni klubů.“

Často opakované testování je poměrně velká finanční zátěž pro kluby. Ani to vás od něj neodradí?

„Chápu argumenty klubů na velkou finanční náročnost, ale pokud nebudeme testovat, tak ty ztráty z nedohrané soutěže a z případných ztrát v evropských pohárech jsou mnohonásobné větší. A to pro všechny. Nejen pro kluby, co budou hrát poháry. Je třeba si uvědomit, že z úspěšné účasti českých klubů v evropských pohárech mají finanční prospěch i ostatní ligové kluby díky poplatku ze solidarity, který se mezi ně následně rozděluje.“

Jaký je ve F:L postup ve chvíli, kdy je někdo pozitivní? Po jaké době se může dělat kontrolní test? A kolikrát se dá test před zápasem opakovat?

„V ten okamžik jde zpravidla celý tým do izolace a druhý den se všichni znova protestují. Samozřejmě ten pozitivně diagnostikovaný zůstává v izolaci až do úplného vyléčení. Tento postup se může opakovat jednou až dvakrát. Pak už se dostáváte do problému s termínem utkání a musíte jej odložit. Samozřejmě ale záleží na okolnostech a konkrétním vyhodnocení závěrů šetření příslušnou hygienickou stanicí.“

Máte vyspecifikovaný počet pozitivně testovaných hráčů jednoho klubu, po jehož naplnění automaticky zápas odložíte, byť by se při kontrolním testu ukázalo, že se v klubu nákaza dál nešíří?

„Ne, žádné pevně stanovené číslo není, tady se to již řeší individuálně s příslušnou hygienickou stanici a s řídícím orgánem soutěže. Každopádně naší snahou je udělat maximum, aby se utkání odehrálo v řádném termínu.“

Je možné klubu ve F:L zápas zkontumovat, pokud k němu nebude schopný kvůli COVID-19 v týmu nastoupit? Tak, jak to v Lize národů hrozilo ze strany UEFA reprezentaci?

„Ne, to by bylo možné pouze tehdy, pokud by klub nedodržoval přijatý protokol opatření a v důsledku toho by nebylo možné utkání odehrát. O případné kontumaci by pak rozhodovala disciplinární komise.“

Nebojíte se falešné pozitivity testů, která zvlášť v případě rychlotestování dosahuje až 4,5%?

„V rámci ligového testování nepoužíváme rychlotesty, ale testujeme metodou PCR. Samozřejmě i tam k té chybě dojít může, ale s tím nic neuděláme. A samozřejmě tím opakovaným testováním tento problém minimalizujeme.“

Hlavní hygienička Jarmila Rážová připustila, že by se mohly celkově změnit podmínky pro uvalování karantén. A to v tom smyslu, že člověk, který přišel do kontaktu s nakaženým, ale sám nemá příznaky, se nemusí separovat. Změnilo by toto váš přístup k testování?

„Záleželo by na konkrétních podmínkách, neumím na to takto paušálně odpovědět. Jak jsem již uvedl, my řešíme dva problémy a sice ochranu našich klubů, aby neměly problémy na mezinárodní scéně, aby se jim nestalo něco podobného, jako třeba bratislavskému Slovanu nebo naší reprezentaci. A zároveň, aby nedocházelo díky plošným karanténám k problémům s nedohráním sezony. Dohrávat sezonu podobně jako minule, to už si nemůžeme dovolit. Musíme to prostě nyní vydržet. Věřím, že na jaře už situace bude lepší.“

Budete před dalším reprezentačním srazem kvůli koronaviru iniciovat jednání s FAČR, aby se kluby cítily v souvislosti s nastavováním bezpečnostních standardů v národním týmu komfortněji, než tomu bylo nyní?

„Ano, zcela jistě.“

