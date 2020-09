Střelec Sigmy jako hvězda United: kluci mi nevěřili, přiznal Houska

Jak jste k tomu přišel?

„Cvičil jsem to hodně na tréninku. Kluci se tomu sice trochu smáli, nevěřili mi, že to provedu v zápase, ale říkal jsem jim, ať si na to počkají. Kdybych to nedal, asi si něco vyslechnu.“ (smích)

Ten poskok před kopem je asi těžké zkoordinovat...

„Myslím, že jsem to zahrál dobře. Klíčové je nekoukat na balon, pořád sledovat gólmana a provést skok až těsně před kopem. Musí se fakt hlavně počkat na brankáře a pak to jen trefit na druhou stranu. Netřeba ani extra umisťovat.“

A co ten první gól? Připomínal futsalovou akci.

„Před zápasem jsem říkal Nešpimu (Martinu Nešporovi), že jakmile budu mít balon, půjdu do narážečky, ať mi to dá. Vyšlo to.“

Ani hattrick při tyčce nebyl daleko...

„Je to škoda, ale já jsem byl rozběhnutý ve sprintu. Nedokázal jsem zkoordinovat pohyb. Dva góly v lize jsem dal jen na Slavii, už je to pár let. Teď byl hattrick blíž, ale nakonec mě to naštěstí nemusí mrzet.“

Zápas vám celkově sedl, že?

„Cítil jsem se dobře, zvolili jsme náročný způsob hry a Bohemka s tím měla problémy. My na to fyzicky máme, pro všechny je tohle hodně nepříjemné.“

Reprezentační pozvánka na Skotsko na rozdíl od jiných celkem překvapivě nedorazila. Mrzelo vás to?

„Každý hráč by chtěl být v nároďáku a hrát takový zápas. Ale bral jsem to tak, jak to je. O to víc jsem se těšil na Bohemku.“

Olomouc - Bohemians: Chytil usměrnil Faltův oblouček do sítě, 3:0!

Olomouc - Bohemians: Houska krásnou táhlou ranou šajtlí otevírá skóre, 1:0!