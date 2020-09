Nezmar o konci ve Slavii: Trochu mě mrzí, že jsme se nerozešli už v zimě

„Vnímám to tak, že v čase se všechno vyvíjí. A také Slavia je jiná, než když jsem do ní na podzim 2017 přicházel. V průběhu času to zkrátka přestalo ladit, a nakonec jsme to vyhodnotili tak, že nemá cenu se vzájemně trápit,“ prohlásil Nezmar v rozhovoru pro server sport.cz.

Zpětně trochu zalitoval, že tento krok neučinil dřív. „Fakt, že vidím tu cestu trochu jinak, podle mě na našem vztahu nic nemění. Osobně si myslím, že to bylo správné rozhodnutí. Jen mě v tomhle kontextu mrzí, že jsme se nerozešli už v zimě, protože tak vznikl zbytečný prostor k různým spekulacím. Všechno pak neběželo tak, jak mělo. A ve finále to možná nasypalo trochu písku do soukolí osobních vztahů,“ poznamenal Nezmar.

O důvodech se hodně mluvilo. Nejčastěji se skloňoval odlišný Nezmarův názor na ekonomickou strategii klubu. Finančně, ať už na přestupovém trhu či při vytváření podmínek pro hráče, se chtěl chovat umírněněji, ne tak rozšafně jako předseda představenstva Jaroslav Tvrdík. „Chápu, že je to mediálně zajímavá záležitost, ale vůči Jardovi tohle není fér. Sice jsem u toho nebyl, ale myslím si, že sehrál stěžejní roli, když se Slavia zachránila před krachem. A určitě je klíčovou osobou v tom, aby do Slavie proudily finance z Číny. Slavia je tak úspěšná a šlape,“ podotkl Nezmar.

Do Slavie nastoupil v průběhu listopadu 2017, kdy se ujal pozice sportovního ředitele. Brzy poté vyměnil trenérský štáb, tým Jaroslava Šilhavého nahradila parta nynějšího kouče Jindřicha Trpišovského. Přišly tituly, úspěchy v Evropě, ale na Nezmara toho bylo moc. „Myslím, že se mi hlavně nepodařilo vyhodnotit samotnou pozici ve Slavii v době mého nástupu do ní. Stal jsem se členem představenstva a najednou jsem měl na starosti více věcí, než bych jako sportovní ředitel měl nebo mohl dobře zvládnout,“ vysvětlil třiačtyřicetiletý funkcionář.

Měl na mysli třeba změny ve vlastnické struktuře. „Nejdřív nás vlastnil CEFC. Potom do toho vstoupil CITIC Group jako konsolidační agentura. V určitém období se měl klub převádět na společnost Sinobo Group, která nás chvíli i řídila,“ ohlédl se. „Jenže k tomu převodu na Sinobo nakonec z důvodu mně neznámého nedošlo, a zůstali jsme pod společností CITIC. Přiznám se, že poté jsem se v cílech a strategii klubu jako celku trochu ztratil. Řešení podobných věcí mi zabralo hodně prostoru a neměl jsem tolik času věnovat se fotbalu jako takovému,“ dodal Nezmar, jehož role se postupně zmenšovala. V poslední fázi byl viceprezidentem pro sport.

Po konci ve Slavii se nenudí, mimo jiné studuje na vysoké škole sportovní management, chodí mu i první nabídky práce. „Nabízí se víc možností, ale teď je ještě nejsem připravený komentovat. Jedna nabídka je i z prostředí mimo fotbal, další sice ve fotbale, ale v jiné roli, než jsem zažíval doposud. Uvidíme,“ konstatoval Nezmar.