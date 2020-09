Schranz pálil proti Čechům i Baníku: Malý dárek, před poháry pomůže

Brankář Baník Jan Laštůvka si lehce nezvykle zpracovává míč poté, co vyběhl zabránit dlouhému nákopu Jablonce... • Pavel Mazáč (Sport)

Fotbalisté Jablonce slaví trefu Ivana Schranze proti Baníku, pro střelce to byl první přesný zásah po přestupu • Pavel Mazáč / Sport

Vladimir Jovovič se raduje se střelcem druhé branky Jablonce do sítě Baníku Jaroslavem Zeleným • Pavel Mazáč / Sport

Výhra 2:0 proti tabulkovému rivalovi z posledních let určitě těší, že?

„Tři body a další vítězství nás samozřejmě těší. Hodnotím zápas kladně, podali jsme dobrý týmový výkon. Povedlo se nám dát dva góly a myslím, že jsme dohráli v klidu i závěr.“

Nehledě na to, že jste dal první ligový gól v dresu Jablonce.

„I toho si cením. V úvodních dvou zápasech se mi skórovat nepovedlo, navíc jsem se příliš nedostával ani do šancí. Jsem rád, že se mi povedlo bilanci zlomit a věřím, že to tak půjde dál.“

Trefil jste se den před narozeninami, berete trefu jako předčasný dárek?

„Jo, určitě se dá říct, že jde o takový malý dárek (směje se).“

Máte sedm bodů z prvních třech kol, jste se vstupem do nové sezony maximálně spokojeni?

„Začátky jsou pokaždé důležité, vstoupili jsme do toho dobře. Přál bych si jen, abychom takto pokračovali a dál sbírali body. Nic bych neměnil.“

Vedle vás naskočil v útoku 20letý Tomáš Čvančara, jak se vám jeho výkon líbil?

„Myslím, že naskočil skvěle. Jde o mladého talentovaného kluka, sváděl na hřišti hodně těžkých soubojů. Zápas odbojoval a ukázal týmu, jak může být prospěšný. Určitě splnil, co jsme od něj očekávali.“

A když jsme u toho - vyhovuje vám spíš rozestavení na jednoho, nebo na dva útočníky, které v Jablonci úplně nebývalo zvykem?

„Těžko říct, co mi vyhovuje víc. Momentálně asi spíš hra na hrotového útočníka, i když jsem měl tentokrát trochu jiné úkoly. Hrajeme každopádně tak, jak po nás trenér chce a vychází nám to, z čehož máme radost.“

Už jste se s novým klubem naplno sžil?

„No, stále si myslím, že by to mohlo být ještě lepší. Jsem v Jablonci krátce, ale pro každého útočníka jsou góly důležité. Těší mě i branka za reprezentaci proti Česku a těší mě i tahle trefa. Věřím, že nám pomohla a zvedne nám trochu před poháry sebevědomí.“

Jablonec - Baník: Schranz se prosadil hlavou a posílá domácí do vedení, 1:0!