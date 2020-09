Hrdina Hložek: Góly jsme dostali z naší blbosti. Obrat? Jsme velký tým

V létě se definitivně přesunul z křídla na hrot. Góly ale stále nepřicházely. Adam Hložek (18) v utkáních proti Zbrojovce (4:1) a Sigmě (3:0) zapsal po jedné asistenci, střelecký účet si otevřel až v Karviné. A to impozantně, na triumfu 5:2 se podílel hned dvěma zásahy, navíc na sebe vykoledoval i zlomovou penaltu v závěru poločasu. „Pro každého útočníka je lepší, když se brzo po začátku sezony trefí. Já si musel chvíli počkat, o to větší mám radost,“ prohlásil upřímně největší talent tuzemského fotbalu.

Na třetí pokus vám to gólově vyšlo. Je to velká úleva?

„Samozřejmě. Pro každého útočníka je lepší, když se na začátku sezony trefí. Já si musel počkat, sice jsem se trefil v přípravě proti Žižkovu, ale to si nepočítám. (směje se) Jsem rád, že mi to tam spadlo. Snad se mi bude podobně dařit i dál.“

Začátek vám ale hrubě nevyšel, že? Po třiceti minutách jste prohrávali o dva góly.

„Nevstoupili jsme do toho dobře, Karviná nás potrestala. Dostali jsme góly z naší blbosti, udělali jsme dvě chyby. Je to škoda, protože jsme se na to důkladně připravovali. Nakonec jsme ale zápas otočili, takže mám radost.“

Něco podobného se vám na stejném stadionu povedlo už na jaře. Vzpomněl jste si na to?

„V zápase jsem na to nemyslel, ale máte pravdu, že jsme to zvládli i podruhé. Byl to i podobný průběh. Tentokrát jsme ale dali ještě o gól víc, takže je to lepší. (usmívá se)

Mohlo vám při obratu pomoci, že Karviná ani za stavu 2:0 nezalezla dozadu a pořád se snažila hrát otevřeně?

„My jsme věděli, že budou hrát aktivně. Připravovali jsme se na to, ale bohužel jsme udělali dvě chyby. Soupeř nás potrestal. To se nám do dalších zápasů nemůže stávat, musíme do nich vstoupit mnohem lépe.“

Co o týmu vypovídá, že jste dokázali zvládnout i takhle bídně rozjetý zápas?

„Ukázali jsme, že jsme velký tým. Za špatného stavu jsme se semkli a krásně to otočili.“

A taky jste po dlouhých čtyřech letech na prvním místě tabulky.

„Samozřejmě jsme sledovali zápasy soupeřů. Před utkáním jsme si říkali, že se na první místo můžeme posunout. S tím jsme do zápasu šli, že chceme vyhrát a jít nahoru.“