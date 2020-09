Kotal: První místo? Chtěl bych ho vidět po konci sezony. Chválil nejen Hložka

Tři zápasy, devět bodů, první místo v tabulce. Trenér Sparty Václav Kotal může být se vstupem do nové sezony zatím naprosto spokojený. Jeho soubor zatím ukazuje sílu, vyhrabal se i z problematicky rozehraného duelu v Karviné, kde po půl hodině prohrával už o dva góly. „Prosadili jsme se kvalitou, to je pro mě důležité,“ prohlásil po triumfu 5:2.

Čím si vysvětlujete hodně vlažný vstup do utkání?

„Myslím, že do těch gólů jsme nehráli špatně. Adam Hložek měl dvě nebezpečné hlavičky, dva tři centry prolétly šestnáctkou. Šance jsme měli, průběh prvního poločasu ovlivnily dva góly, které jsme dostali. Jsem rád, že jsme to nakonec uhráli.“

Vypovídá další sparťanský obrat v Karviné o současné síle týmu? Před rokem nebo dvěma by Sparta v takovém utkání body velmi pravděpodobně ztratila.

„To je jenom spekulace. Já věřím, že máme kvalitní mužstvo dopředu, dali jsme ve třech utkáních postupně čtyři, tři a pět branek. Nějaké góly dostanete, ale máme velkou útočnou sílu.“

Vystrašily vás výkony stoperů Davida Lischky a Dominika Plechatého v prvním poločase?

„Je to složité, protože v té trojce jsou chyby mnohem víc vidět. Uvažovali jsme, jestli hrát na tři nebo na čtyři obránce. Nakonec jsme se rozhodli zůstat u trojky, protože jsme nechtěli dělat víc změn.“

Střelecky se poprvé v sezoně prosadil Adam Hložek, na hřišti opět jednoznačně vyčníval. Může vás vůbec ještě něčím překvapit?

„Já už jsem mu říkal, že je pod kuratelou. (usmívá se) V minulých zápasech góly nedal, jsem rád, že mu to tentokrát vyšlo. Podal vynikající výkon.“

Pomohlo vám v obratu, že se Karviná i za stavu 2:0 snažila hrát aktivní a otevřený fotbal?

„Karviná chtěla hrát fotbal, my taky. Rozhoduje efektivita. Oni byli velmi efektivní v prvním poločase, my tolik ne. Alespoň jsme ale dokázali do pauzy vyrovnat, pak jsme se prosadili kvalitou, to je pro mě důležité.“

Na výhře se nakonec podíleli i střídající hráči. Libor Kozák se trefil po přihrávce Ladislava Krejčího staršího. Jak moc je pro vás důležité, že máte v průběhu utkání kam sáhnout?

„Je to nesmírně důležité, proto jsme ty hráče dělali. Věděli jsme, že Láďa Krejčí bude potřebovat čas. Dal se do kupy a hned nám pomohl. Jsem rád, že máme na lavičce kvalitu. Když hráče využijeme, prosadí se. Kozák dal gól, Láďa měl přihrávku, to je pro každé mužstvo důležité.“

Poprvé po čtyřech letech je Sparta na průběžném prvním místě. Hraje to pro vás osobně nějakou roli?

„Samozřejmě je to příjemné, ale radši bych to viděl po 34 kolech. (usmívá se)