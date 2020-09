Páník po výhře nad Zbrojovkou: Ty góly byly podle scénáře, řekl kouč Zlína

Jak jste viděl derby?

„V první půli jsme udělali hodně chyb, zbytečných ztrát míčů. Hlavně ve středu pole. Mohli nám zdrhnout až do brány, což se jednou stalo. To je fotbal…Pak byl jejich hráč vyloučený, což bývá ošidné. Někdy se soupeř zmobilizuje, zacpe to a těžko se prosazujete. Teď nám vyloučení obrovsky pomohlo. Oni ztratili jednoho hráče, už nemohli být v pěti vzadu.“

Což nám nahrálo, že?

„Rychle jsme se prosadili a měli ještě další šance. Věděli jsme, co hrajeme, že musíme být trpěliví, míč rychle obehrávat z jedné strany na druhou. Ty góly byly připravené podle scénáře, jak jsme si řekli. Ale za stavu 3:1 nebylo nic rozhodnutého. Soupeř čekal na brejk, na nějaký úder. Kdyby snížil, bylo by to zbytečně nervózní a kdoví, jak by to skončilo. Škoda, že jsme nedali čtvrtý gól, aby to bylo klidné. Výsledkově jsme to zvládli, ke hře máme výhrady. Hlavně na chybovost v prvním poločase.“

Máte šest bodů ze tří kol. Spokojenost?

„Je začátek sezony. Vůbec nelítáme v oblacích, ale taky nejsme poserové. Víme, že dokážeme soupeře potrápit. Doma jsme víc svázaní než venku, nemáme tu lehkost. Ale dnešní utkání jsme zvládli, šest bodů je slušných.“

Ofenzivu hodně podporoval stoper Václav Procházka. Líbilo se vám to?

„Chtěli jsme přečíslovat v krajních prostorech i přes stopery. Měli za úkol vyjíždět. Dělali to střídavě. Venca rád hraje směrem nahoru. On je nahrávač. Když máme na tréninku volné cvičení, je rád na křídle a centruje na zakončení. To ukázal i dneska.“

Záložník Cheick Conde byl v první půli na vystřídání, nicméně nakonec má na svém kontě dvě asistence. Jak se dá jeho výkon zhodnotit?

„Čekal jsem na poločas, abych mu vysvětlil, že tak riskantním způsobem nelze uprostřed pole hrát. Dostal trošku vyčiněno. Upozorňoval jsem i stopery, aby nešli do širokého postavení, když mu dají balon. O to dvakrát ztratí, potřetí mu to vyjde a jde do přečíslení. Je to nebezpečné, ale i riskantní. Víme, že ztráty můžou přijít.“

Příště vás čeká Sparta. Jak to vidíte?

„Předem není nikdo poražený. Viděli jste Pardubice proti Slavii.“

Budete hrát ve středu pohár v Ústí nad Orlicí?

„Uvidíme. Oni mají do zítřka čas se vyjádřit, jestli do toho jdou. Zatím se chystáme na zápas, podle toho máme udělaný tréninkový plán. Samozřejmě sestavu protočíme. Těch šest lidí, kteří dnes seděli na střídačce, tam v klidu můžeme dát. Není to určitě oslabení mužstva. Naopak ti hráči budou mít motivaci ukázat, proč tady jsou.“

Kdy budou k dispozici Vyhnal s Vraštilem?

„Vraštil už je v plné zátěži. Pokud vydrží, za tři týdny bude připravený do utkání. V první řadě to ale hráč musí mít srovnané v hlavě, že do zápasu půjde. Vyhnal s námi netrénuje. V jeho případě je to těžko odhadnutelné.“

SESTŘIH: Zlín - Brno 3:1. Fastav využil vyloučení Štepanovského a rozhodl po pauze Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Zlín - Brno: Jiráček neomylně zakončil ke vzdálenější tyči, 2:1

Zlín - Brno: Jawo si počkal na zadní tyči a zvýšil vedení Fastavu, 3:1

Zlín - Brno: Štepanovský zblízka překonal Dostála, 1:1