Jirkal: Hložek pálí jako Lewandowski. Je ale jiný než Rosický a Baroš

Dva roky jej bedlivě sleduje. Monitoruje jeho progres. I přesun z pozice z křídla na střed. Když Miroslav Jirkal zaznamenal výkon Adama Hložka v Karviné, srdce mu zaplesalo. I proto zřejmě ve studiu O2 TV Sport pronesl, že utkání, ve kterém Sparta otočila z 0:2 na 5:2, mělo bundesligové parametry. Má je i mladý útočník? „Adam je silný mentálně. Svědčí to o tom, že by měl být odolný vůči tlakům v bundeslize, ale i dalších západních lig,“ říká v rozhovoru pro Sport bývalý brankář.

Opravdu je Adam Hložek hráčem pro bundesligu?

„Na polovině soupeře má rysy, které je potřeba mít: dobře kontroluje míč, má dobrý výběr místa, rychlou a prudkou střelu a na dnešní fotbal je úžasně chytrý. Předpoklady má velké. Ale je otázka, jak bude Sparta šlapat. Adam se odbrzdil především tím, že to v týmu nyní funguje. Má za sebou Bořka Dočkala, který si mladé ošefuje a klape jim to. Navíc na lavičce je náročný trenér Venca Kotal, takže Adam by se měl dál zlepšovat.“

Dosud se řešilo, zda už má ze Sparty odejít. Dnes je téma, zda si má vybrat rovnou velkoklub. Co vy na to?

„V zahraničí je konkurence velká. Ne každý se prosadí na první dobrou. Je to otázka štěstí a náhody. Co se povedlo Tomášovi Součkovi, je zázrak. West Ham sice není špičkový klub, ale v Premier League patří mezi tradiční značky. Povedlo se mu zapadnout, protože se týmu nedařilo a přesně takový typ hráče okamžitě potřebovali. A není zaručené, že takové štěstí bude mít každý. Adam se potřebuje vyhrát a získat sebevědomí. I proto bych byl spíš pro to, aby šel do menšího klubu. Zrovna bundesliga by mu mohla sedět.“

Proč myslíte?

„Má silové parametry a k tomu velmi dobré dovednostní atributy. Když německou ligu sleduji, je to ofenzivní fotbal z obou stran. Není to tolik svázané taktikou jako třeba v Itálii. Je to mnohem otevřenější a pro Adama by tam bylo víc prostoru k útočení.“

Jeden web o mladých talentech o něm napsal, že je stylem hry podobný Luisi Suárezovi. Souhlasíte?

„Ano, jsou si podobní. Suárez je taky silový. Rozhodně si na hřišti nenechá nic líbit. Dobře si kryje míč a umí soupeři rozdat. To samé svede i Adam. Já si však myslím, že Hložan má na hřišti širší pole působnosti a umí lépe manipulovat s prostorem. Suárez je typický střední útočník, který jde rychle kolmo k brance, kdežto Adam líp spolupracuje s ostatními v různých prostorech.“

Evropa je nyní paf z hráčů jako Mbappé, Sancho či Haaland. Může se Česko přidat na seznam zemí, které se pyšní takhle extra nadaným fotbalistou?

„Určitě. Ta vlna mladých zaplavila fotbal a Adam je její součástí. Jsem přesvědčený, že kolem něj krouží zajímaví zájemci. A je to podložené tím, že ligu hraje ve Spartě už od šestnácti let. Navíc v klubu hrál, když procházel krizí na hřišti i v kabině. Adam to ustál. Musí být opravdu ohromně silná osobnost, protože hrál pod velkým stresem. Dva roky rostl a nyní by měl být hotovým hráčem, který to musí prodat jak v naší lize, tak i na mezinárodní úrovni. Na podzim v Evropské lize a vybojovat si pevné místo v národním týmu.“

Stane se jednou světovou hvězdou a předčí Tomáše Rosického či Milana Baroše?

„Hložan je jinačí typ než byli třeba Tomáš Rosický a Milan Baroš. Ale má svoje přednosti: herní dovednosti, přehled a schopnost spolupracovat. A ještě něco - v neděli když zakončoval, vybavil se mi Robert Lewandowski. Ten má taky podobně superrychlou techniku zakončení. A s tím může Adam uspět ve všech evropských top ligách.“

Velebení Hložka. Kolik by Sparta měla chtít za svůj mladý klenot?