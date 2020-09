Lafata o Hložkovi, Haškovi a cizincích ve Spartě: Byli tu jen kvůli penězům!

2003. David Lafata v zápase české reprezentace do 21 let proti Moldavsku • Pavel Mazáč/Sport

Dopoledne ve škole, odpoledne na trávníku a večer ideálně fotbal v televizi. I tak vypadají některé dny u Lafatů. Hlava rodiny si kromě myslivosti přidala mezi koníčky i výchovu mládeže. A je na roztrhání. „Ale mám to rád. Se staršími je ve škole sranda. Často na mě zkouší různé srandičky a výmluvy, jak se vyvlíknout z hodiny,“ směje se začínající trenér.

Co jste, už jako mentor mladých útočníků Dynama, říkal na způsob zakončení Adama Hložka proti Karviné? Bylo by to na pochvalu?

„Určitě. Vyřešil to fantasticky. Krásně si míč zasekl na pravačku. Stejně to provedl i při druhé brance. Obojí naprosto správně udělané.“

Dá se říct, že Spartě udělal celý zápas?

„Adam byl na koncích skvělých akcí. A obě vyřešil fantasticky. S ledovým klidem. Byl takovou třešničkou na výkonu celého týmu. Je vidět, že když mančaft šlape, vylezou z něj individuality. Dřív jich měla Sparta hodně, ale neprezentovala se jako tým.“

DAVID LAFATA Narozen: 18. září 1981 (38 let) v Českých Budějovicích Pozice: útočník Hráčská kariéra: České Budějovice (1999–2005), Vysočina Jihlava (2002, host.), Škoda Xanthi (2005), Jablonec (2006–2007), Austria Vídeň (2007–2008), Jablonec (2008–2013), Sparta (2013–2018) Reprezentace: 41 startů, 9 gólů Největší úspěchy: mistr Česka (2014), vítěz domácího poháru (2013, 2014), vítěz domácího superpoháru (2014), vítěz rakouského poháru (2007), nejlepší střelec v historii samostatné české nejvyšší soutěže

Což Hložka také vyneslo do reprezentace. Jak se vám líbil při debutu na Slovensku?

„Líbila se mi repre obecně jako tým. Kluci nad Slováky dominovali a nebylo pochyb o tom, kdo vyhraje. Hložek do toho zapadl, jako kdyby vůbec nebyl nový hráč a jezdil s nimi na srazy vždycky. Samozřejmě se lépe naskakuje do fungujícího týmu a to je náš příklad. Na Adamovi nebylo znát, že by do reprezentace nepatřil.“

Takže si nominaci zasloužil?

„Myslím, že můžeme být rádi, že v Čechách takového fotbalistu máme. V cizině je běžné, že naskakují sedmnáctiletí kluci a nikdo je neshazuje a nepochybuje o nich. Jestli jsou Hložkovy výkony pro někoho málo, moc tomu nerozumím. Kdyby rozhodoval všechny zápasy, asi by ve Spartě už dávno nebyl. Ale je mu stále jen osmnáct let, druhým rokem hraje stabilně ligu, má přes padesát startů.“

Vy jste se na Letné minuli. Slyšel jste o něm alespoň tehdy?

„Na hřišti jsme spolu už nebyli, ale říkalo se, že v mládeži je velmi zajímavý kluk, který by se brzy mohl posunout. Adamova obrovská výhoda je, že od začátku, co je v áčku Sparty, má postavu jako dospělý chlap. To vám obrovsky pomůže. Přeju mu, aby zůstal zdravý. Protože to je jediná překážka, která jej asi může zastavit. Sparta nyní vypadá, že má hlavu i patu. Navíc bude hrát Evropskou ligu. Pokud bude Adam zdravý, může všem ukázat, co v něm je.“

Vám jako bývalému sparťanovi nevadilo, že klub táhne sedmnáctiletý kluk?

„Bylo úžasné, že příležitost dostal, protože na to rozhodně měl. Mně se to líbilo. Na druhou stranu to nejspíš ukazovalo na situaci, ve které se klub nacházel.