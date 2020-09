Nádhernou táhlou ranou šajtlí k pravé tyči poslal David Houska Sigmu do vedení. Brance předcházela krásná kombinace, Olomouc konečně ukázala, jaký potenciál v ní dřímá. Jenže to celé mohlo vyjít nazmar. Na začátku kombinace si Martin Hála pomohl rukou a gól měl být odvolán. I kvůli počátečním nejasnostem, co se týče změn pravidla o ruce, se tak ale nestalo a pochybili i videorozhodčí. Jak si celou situaci vysvětlit? I tomu se věnuje nový díl pravidelného pořadu Zlatá píšťalka na iSport.cz!