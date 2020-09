Stoper pro Zbrojovku. Do české ligy se vrací zkušený Srb Gajič!

Avizovaná posila Zbrojovky do zadních řad už má jméno. Podle informací iSport.cz posílí nováčka zkušený srbský stoper Zoran Gajič (30)! Rodák z Bělehradu to v české lize dobře zná, dva roky působil v Bohemians a poté strávil dvě a půl sezony ve Zlíně. Celkem naskočil do 104 zápasů v nejvyšší soutěži a zaznamenal jeden gól.

V létě 2019 přestoupil Gajič z Fastavu do bulharského klubu Arda Karžhali. Tam nedávno skončil, poslední start zapsal na konci února. Do té doby byl stabilním členem základní sestavy, celkem zasáhl do 21 utkání. Nyní byl volným hráčem a projevil přání vrátit se do Česka. Sáhlo po něm Brno, které jeho příchodem reaguje na obří marodku, zejména v obraně.

Zbrojovce chybí obránci Kryštůfek, Dreksa, Šural, Kotula, Moravec, Černín. K tomu brankář Šustr a záložníci Bariš s Hladíkem. Pokud se podaří vyřídit transfer papírově, levonohý Gajič by měl být k dispozici už pro nedělní duel s Olomoucí. „Musíme to řešit. Takový úbytek hráčů jsem ještě nikdy nezažil,“ přiznal kouč Miloslav Machálek. Zároveň sdělil, že klub dotahuje příchod jednoho zahraničního stopera se zkušenostmi z české ligy. Konkrétně nejmenoval, ovšem jde právě o Gajiče.

Srbského zadáka zdobí konstruktivní rozehrávka, navíc je se svou výškou (187 cm) platný v hlavičkových soubojích.

