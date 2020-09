Ženáč Švancara: Bylo to velké bavendo, ale svatební noc má jen blázen

Petr Švancara se zamiloval do půvabné Kamily, kterou si co nevidět vezme za ženu • Instagram

Se Švancarou není nuda, to se ví. Událostí proto bylo už to, jak bývalý kanonýr Brna, Slavie, Slovácka či Žižkova svou přítelkyni, s níž má dceru Lauru, požádal o ruku. Překvapil ji totiž v únoru v televizním pořadu TIKI-TAKA. „Budeš se mnou do konce života?“ zeptal se. „Asi už musím říct ano,“ odpověděla partnerka. „No, jestli řekneš ne, tak jsme v pr…“ odtušil populární „Švanci“.

Na samotný obřad v hotelu Atlantis u Brněnské přehrady si nicméně musel počkat, už dvakrát ho nuceně odložil. A i když na bezpečnostní opatření kvůli koronaviru myslel i v neděli, kdy se počet hostů raději vešel do stovky, svatebnímu slibu už nic nestálo v cestě. Je při tom samo sebou, že se Švancarův soukromý život prolnul s fotbalovým.

Patřičnou tematiku skvěle zakomponoval do své řeči oddávající, starosta Kuřimi Drago Sukalovský. Od začátku do konce. A tak se novomanželé dozvěděli následující pravidla:

„Úvodní hvizd manželství obstarává oddávající.“

„Počet hráčů je stanoven na dva.“

„Zakazuje se sólo hra. Povinností hráčů je spolupracovat.“

„Hra mimo manželské hřiště je zakázána.“

„Přestupy a hostování jsou zakázány.“

„Rozhodčím je žena. Hlavním, pomezním i čtvrtým. Videorozhodčím je žena. Discplinárkou je žena.“

„Není nutné, aby se vaší hře věnovala každá druhá epizoda TIKI-TAKA.“

„Takhle jel asi v šestnácti bodech. Byl to fakt skvělý proslov. Musím říct, že jsme se tou řečí fakt prosmáli,“ říká uznale Švancara.

V hotelu Atlantis nechyběl jeho velký kamarád Luděk Zelenka ani bývalí profíci Patrik Siegl či Tomáš Polách. „Zelí je můj fotbalovej brácha,“ netají se letitou náklonností někdejší útočník a hračička. „A s kluky hraju za Vilémovice, kterým říkám Zbrojovka C,“ tvrdí vyhlášený brněnský patriot. „Fotbalové hosty jsem ale musel bohužel osekat, hrál jsem asi v osmi klubech, nemohl jsem pozvat všechny. Navíc jsme měli termín svatby v neděli.“

O půl desáté večer za ideálního fotbalového i svatebního počasí nakráčela na malé pódium spřízněná kapela Mirai. Švancara se s ní dal dohromady před čtyři lety, a účinkoval dokonce v roli zmrzlináře v klipu k songu Když nemůžeš, tak přidej. „Hrozně jsme si lidsky sedli. Byl jsem šťastný, že dorazili, přidali velkou parádu,“ vykládá vděčně.

Dokonce si s nimi na chvíli zazpíval i svůj oblíbený hit Chci tančit. „Sice zpívám strašně falešně, ale moc mě to potěšilo,“ netají. „Taky jsem tancoval, na fotbalistu až extrémně. Na rovinu, my fotbalisti jsme s tím trochu na štíru, chodili jsme na tréninky, ne do tanečních,“ omlouvá své kreace, jež se nicméně obešly bez zranění.

Drobné ztráty jiného rázu utrpěli jen hosté, kteří naskákali v pokročilé hodině do hotelového bazénu. Včetně frontmana Miraie Navrátila . „V zápalu zábavy tam hupsnul taky. Byl tam za hodinky, mobil a oblek,“ líčí Švancara.

Celkově si svatbu nemohl vynachválit. „Všechno do sebe zapadlo. Sice to bylo bavendo za hodně peněz, a musím do konce roku vydělávat, abych si nemusel půjčovat, ale stálo to za to,“ povídá s úsměvem. „Nejvíc šťastný jsem, že si to užila žena. Já už jedno bavendo měl,“ připomíná, že už si jedno životní ANO vyzkoušel.

Jeho první rodina, s nímž udržuje výborné vztahy, ostatně pomáhala při obřadu, syn Daniel měl na starosti svatební prstýnky.

Jen na jeden tradiční „bod“, na rozdíl třeba od házení kytice, nedošlo. „O svatební noci se nemůžeme bavit. Tu má jenom blázen,“ je rezolutní Švancara, který se ukládal ke spánku až za kuropění. Za odkladem ovšem nestálo alkoholové opojení, ale únava z celého programu a nasazení.

„Moc jsem do půlnoci nepil, chtěl jsem se o všechny postarat, moderoval jsem. Byl jsem vycucnutý jako po zápase,“ objasňuje novomanžel, jenž ovšem patří mezi „popírače“ obvyklého zakončení veselky.