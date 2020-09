SÁZKAŘSKÉ TIPY: Pardubice mohou obrat i Baník. Vyplatí se střelci Sparty

Už po třech kolech se kývou židle pod několika trenéry ve FORTUNA:LIZE. Na papíře jednoznačnou úlohu má Baník, který musí zdolat Pardubice, po minulém týdnu se to ale jeví jako daleko složitější úkol. Východočeši zazářili proti Slavii (1:1) a svůj výborný výkon by mohli zopakovat znovu. Redaktoři deníku Sport Jan Podroužek a Martin Vait v novém díle pořadu Sázkařské tipy věří, že by Plzeň znovu nemusela mít jednoduché počínání na půdě Bohemians, kde často ztrácí body. Na co dalšího se vyplatí si vsadit ve čtvrtém kole nejvyšší české soutěže?