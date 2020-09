Malinský mimo sestavu, Pešek do Slavie? Trpišovský: Neplánujeme to

V poslední době se objevila možnost, že by se Slavia ještě mohla posílit o další oporu Slovanu Liberec. Částečně možná i proto, že zatím za očekáváním zůstává zařazování letní posily právě taky ze severu Tomáše Malinského. Tím novým přírůstkem se měl stát Jakub Pešek, kterého „sešívaní“ opravdu sledují. Nicméně o jeho příchodu do Edenu se nyní podle slov trenéra Jindřicha Trpišovského neuvažuje.

„Tomáš má jeden start doma s Příbramí, i když krátký. U něj jsou to dvě věci. Nechceme na něj chvátat, je to i konkurencí, která tu je, máme tu čtyři hráče na křídla. A za druhé většinu zápasů jsme hráli do plné obrany. Takže než ho někam hodit a nechat ho protrápit se špatným výkonem, počkáme na vhodnou dobu, nebo až se uvolní místo. Tomášova chvíle přijde. Potřebujeme taky rozehrát hráče před kvalifikací o Ligu mistrů,“ shrnul všechny důvody kolem pozice Tomáše Malinského Jindřich Trpišovský.

„Žádnou výměnu nebo příchod Kuby Peška teď neplánujeme. Ani by to teď asi nešlo, Liberec má dobře rozehranou kvalifikaci o Evropskou ligu, zvládli to a vypadá to nadějně. Pracujeme s Tomášem,“ řekl dál slávistický kouč.

V úvahách prý měl být právě odchod Tomáše Malinského zpátky do Liberce formou hostování, jeho místo by pak zabral Jakub Pešek. Ten na sebe upozornil nejen vydařenou minulou sezonou ve Slovanu, ale taky prvním startem za složitě se skládající národní tým vinou rozmachu koronaviru v předchozí výpravě. Skotům dal dokonce gól na 1:0.