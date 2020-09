Guľa: Ondrášek má přidanou hodnotu. Chválil Kopice, myslí už na Dány

Čekaly se velké složitosti a problémy z pohledu favorita, nakonec bylo všechno jinak. Plzeň si vyřídila doposud nejjednodušší vítězství v sezoně. Bohemians rozdrtila 4:1. K jednoznačnému triumfu přispěl úvodní brankou zápasu Zdeněk Ondrášek, čerstvá posila vicemistra. „Od prvního dne vnesl do týmu energii a kvalitu v koncovce. Jsem velmi rád i za něj, že se takovým způsobem prezentoval. Nejen kvalitním výkonem, gólovou akcí, ale i pracovitostí pro mužstvo. Byly to věci, které celému týmu velmi pomohly,“ chválil reprezentačního útočníka plzeňský kouč Adrian Guľa.

Vyhráli jste celkem v poklidu 4:1, přitom Plzni se v Ďolíčku extra nedaří. Oddechl jste si?

„Byl to nadstandardní zápas z obou stran. Chlapci podali velmi kvalitní, poctivý a týmový výkon, byli jsme dostatečně produktivní a také pohybově zdatní při kontrových situacích. Kompaktností jsme získali velmi cenné, a dá se říct, že i jednoznačné vítězství. Byť se nerodilo jednoduše, jelikož Bohemka v druhé části hrála velmi kvalitně, i proto jsou tři body velmi cenné.“

Na nic jste nečekal a do zápasu poslal čerstvou posilu Zdeňka Ondráška. Před utkáním jste říkal, že nevíte, jak bude vypadat po náročné cestě z Ameriky a čtyřech společných trénincích. Hádám, že vaše obavy rozptýlil.

„Podobný model zná z reprezentace, trochu jsme o tom komunikovali a rozhodli se, že půjde do zápasu od první minuty. Cítili jsme, že je podstatné, aby dostal možnost vstupu, jelikož od prvního dne vnesl do týmu energii a kvalitu v koncovce. Jsem velmi rád i za něj, že se takovým způsobem prezentoval. Nejen kvalitním výkonem, gólovou akcí, ale i pracovitostí pro mužstvo. Byly to věci, které celému týmu velmi pomohly.“

Na začátku sezony vypadala Plzeň emočně studená. Pozoroval jste, že Ondrášek dodal mužstvu potřebný drajv?

„Kromě nesporné herní kvality má Zdeněk určité věci nazývající se přidanou hodnotou. Je to třeba lídrovství, i proto jsme se rozhodli vstoupit do jednání s Dallasem. Jedna věc je, že to potvrdil proti Bohemians, on to ale dělá dlouhodobě. Domnívali jsme se, že přesně takovou hráčskou typologii mužstvo potřebuje. Jsem proto rád, že je s námi a doufám, že mužstvo bude i nadále fungovat jako v Ďolíčku. Je pro nás cenné, že se po příchodu na hřiště prosadil i Beauguel. V útoku máme konkurenční prostředí, což je pro nás moc dobře.“

Nejlepším sezonním výkonem se prezentoval Jan Kopic, aktivní byl po příchodu na trávník uzdravený Joel Kayamba. Jsou to všechno pozitivní věci před čtvrtečním duelem s dánským SønderjyskE?

„Souhlasím. Přesně takový podnět kluci potřebovali. Na Bohemians není jednoduché hrát, proto jsou výkon i vítězství povzbuzením. O takové výkony se musíme opírat i v dalším zápase. Kopi byl fantasticky běžecky disponovaný. Věřím, že tohle vítězství potvrdíme ve čtvrtek ve velmi podstatném utkání.“

Do sestavy jste vrátil kapitána Jakuba Brabce. Moc nevymýšlel, hrál jednoduše. Vyžadoval jste od něj takový přístup k utkání?

„Jsme zvyklí na stabilitu, Kuba jeden zápas v sestavě nebyl. Bylo důležité, že minule to Luděk Pernica mimořádně zvládl. Nyní jsme zase potřebovali vidět Kubu, obzvlášť před čtvrtkem. Máme čtyři výborné stopery, náš kapitán potvrdil svoji kvalitu. Musíme ale dát do kontextu, že mužstvo fungovalo. A že volil jednodušší řešení? V tom je právě velmi silný. Dovede situaci přečíst, vyhodnotit.“

Už jste zmínil, že ve čtvrtek vás čeká třetí předkolo Evropské ligy. Co od dánského soupeře očekáváte?

„Jednoznačně potřebujeme už od neděle přepnout na evropský režim, i proto je super, že Bohemka hrála na tři stopery, stejně tak minulý týden Mladá Boleslav. V repertoáru mají obě mužstva dlouhé auty, jsou silní soubojově, podobné věci mají při presinku. Z tohoto pohledu jsme velmi kvalitně připravení na dánský tým. Ověřili jsme si, že proti tomuto způsobu hry umíme zahrát. Doufám, že to ve čtvrtek potvrdíme.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 86. Vaníček Hosté: 30. Ondrášek, 33. Ba Loua, 73. J. Kopic, 85. Beauguel Sestavy Domácí: P. Le Giang – M. Dostál (46. Schumacher), Bederka, Hůlka, Bartek (78. Nečas) – Hronek, Vacek (46. Květ), Jindřišek (C), Ljovin, Vaníček – Puškáč (78. Keita). Hosté: A. Hruška – M. Havel, Hejda, Brabec (C), Limberský – Káčer, Kalvach, Al. Čermák (79. Bucha) – Ba Loua (71. Kayamba), Ondrášek (71. Beauguel), J. Kopic (89. J. Kovařík). Náhradníci Domácí: Bačkovský, Schumacher, Keita, Nečas, Krch, Květ, Pokorný Hosté: Staněk, Kayamba, Beauguel, Chorý, Kovařík, Bucha, Pernica Karty Domácí: Vacek Hosté: Hejda, Kalvach Rozhodčí Julínek – Podaný, Vitner Stadion Ďolíček, Praha-Vršovice Návštěva 3 089 diváků

