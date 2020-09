SESTŘIH: Sparta - Zlín 3:1. Rozhodla penalta v závěru a Jiráčkův vlastenec

Sparta se v utkání musela obejít bez záložníka Ladislava Krejčího mladšího a útočníka Libora Kozáka, kteří se nakazili koronavirem a museli do karantény. „Nechceme mlžit, je to po dohodě s hráči. Covid by neměl představovat společenské stigma,“ vysvětlil mluvčí klubu Ondřej Kasík.

Hosté s ofenzivním rozestavení dávali od první minuty najevo, jak chtějí eliminovat aktivitu favorita, ale Sparta brzy začala hrozit především díky kombinaci útočného dua, které doplňoval Dočkal a právě domácí kapitán v osmé minutě pálil vydařeně mezi tyče, brankář Dostál byl pozorný.

Po čtvrthodině se Zlín předvedl několika vydařenými akcemi. Dvakrát ve sparťanské šestnáctce jen zahrozili, ale v 19. minutě se individuálně prosadil na pravé straně trestného území Dramé a technickou střelou na zadní tyč překvapil gólmana Heču a Zlín se dostal do vedení.

Sparta pak výrazně přidala, ale největší šance při střele Juliše ve 31. minutě skončila na nohou spoluhráče Hložka. Až do poločasu měla výraznou územní převahu, ale příliš nepotvrzovala, že byla před tímto kolem nejlépe střílejícím týmem ligy.

Průběh ovlivnila 49. minuta a chyba zlínského Jawa, který v rohu hřiště fauloval Dočkala a po druhé žluté kartě byl vyloučen. Sotva dokráčel za pomezní čáru, poslal Dočkal trestný kop před branku a zlínská obrana pustila k dorážce Hložka, který vyrovnal.

SESTŘIH: Sparta - Zlín 3:1. Letenští otočili proti oslabenému soupeři. Sporně zasáhl VAR

Od té chvíle Sparta hosty zatlačila, jejich ofenzivní snahy ještě zvýšil příchod Karlssona, který nahradil stopera Plechatého. Jenže domácí akce končily buď nepřesným zakončením, nebo na hranici šestnáctky a Zlín se stále více přibližoval k senzační remíze. Nejblíže rozhodnutí byl Juliš, který v 77. minutě z dorážky po centru Trávníka nastřelil břevno.

Domácí snaha vrcholila v posledních minutách. Defenzivní taktika se Zlínu nevyplatila. Po faulu Procházky na Krejčího staršího - a zásahu videorozhodčího - domácí kopali penaltu, kterou sice Dočkal neproměnil, ale míč vrátil zpět před branku Trávník a zlínský kapitán Jiráček si vstřelil vlastní gól. Domácí korunovali vydřenou výhru v nastaveném času po čtvrté podzimní trefě Juliše.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 50. Hložek, 88. Jiráček (vl.), 90+3. Juliš Hosté: 19. Dramé Sestavy Domácí: Heča – Plechatý (60. Karlsson), Čelůstka, Lischka – Ladislav Krejčí st., Souček (75. Trávník), Sáček, Dočkal /C/ (90+4. Fortelný), Hanousek (75. Minčev) – Hložek, Juliš. Hosté: Dostál – Simerský, Buchta, Procházka – Fantiš, Conde, Jiráček /C/, Čanturišvili – Dramé (89. Janetzký), Poznar, Jawo. Náhradníci Domácí: Holec, Trávník, Polidar, Moberg Karlsson, Karabec, Minčev, Fortelný Hosté: Rakovan, Cedidla, Janetzký, Slaměna, Hlinka, Martínez García Karty Domácí: Lischka, Souček Hosté: Jawo, Poznar, Jawo, Páník (trenér), Procházka Rozhodčí Rejžek – Hrabovský, Kříž Stadion Generali Arena, Praha - Letná Návštěva 5469 diváků

Kotal: Zlín dobře bránil, ale přesto jsme mohli srovnat už v prvním poločase

Páník: Za stavu 1:0 jsme je měli uzemnit. Možná by byly dvě tři penalty...

Krejčího obnovená premiéra na Letné: Penalta? Řekl jsem sudímu, že do mě někdo nalítl...

Klíčové momenty utkání

Sparta - Zlín: Poznar měl na hlavě vyrovnávací gól!

Sparta - Zlín: Komický vítězný gól! Dočkal nedal penaltu, Jiráček si ale srazil míč do sítě, 2:1

Sparta - Zlín: Penalta pro domácí! Procházka nešťastně zavadil o Krejčího, zasáhl VAR

Sparta - Zlín: Juliš málem hlavičkou zužitkoval Dočkalovu standardku

Sparta - Zlín: Juliš z bezprostřední vzdálenosti napálil břevno!

Sparta - Zlín: Dočkalův technický obstřel bránu netrefil

Sparta - Zlín: Dočkalův centr komicky prolétl vápnem, Hložek byl na správném místě! 1:1

Sparta - Zlín: Odkrytá Dostálova brána! Málem ho potrestal Dočkal

Sparta - Zlín: Hložek parádně z otočky vyhledal Hanouska, ten spálil velkou šanci

Sparta - Zlín: Jawo jde do sprch! Proti Krejčímu zasáhl i balon, dostal ale druhou ŽK

Sparta - Zlín: Poznar sám před Hečou! Ale ukvapil se se střelou

Sparta - Zlín: Hložek dostal míč za obranu od Čelůstky, ale pálil vysoko nad bránu

Sparta - Zlín: Krejčí přichystal velkou šanci Julišovi! Jeho rána byla sražena do zámezí

Sparta - Zlín: Jawo poslal odražený míč ve skvělé pozici vedle brány!

Sparta - Zlín: Dramé překrásnou bombou posílá Ševce do vedení, 1:0!

Sparta - Zlín: Poznar se v bezprostřední vzdálenosti před Hečou nezorientoval!

Sparta - Zlín: Krásná kombinace Letenských, Dočkalův volej lapil Dostál