SESTŘIH: Zbrojovka - Sigma 2:4. Oslabené Brno srazil i vlastní gól

Zbrojovka mohla odehrát utkání i přesto, že po pátečních testech měla aktuálně pět hráčů pozitivních na koronavirus, z nichž tři byli v izolaci už z minulého týdne. Opakovanými odběry však Brňané prošli a konání zápasu tak nic nebránilo v cestě.

Nejen koronavirem, ale i zraněními osekaná obrana Brna měla namále už v 5. minutě, kdy si centr zprava srazil na vlastní tyč Hladík. Z protiútoku zase zazlobil Růsek, jehož akci zastavil skluzem až Greššák.

Brno se ale vedoucího gólu záhy dočkalo. Pachlopník proklouzl do šestnáctky, poslal míč Šumberovi a jeho přistrčení uklidil razantně do sítě Přichystal. Zbrojovka se tak poprvé v ročníku dostala do vedení a pomohlo jí to k uklidnění. Měla míč více na kopačkách, byla aktivnější, ale do dalších šancí se nedostala.

Naopak Olomouci se podařilo po první vážnější akci vyrovnat. Greššák využil po přihrávce Nešpora špatného postavení brněnských stoperů a slovenský záložník svoji první brankou v české lize vyrovnal.

SESTŘIH: Brno - Olomouc 2:4. Sigma obrátila proti zdecimované Zbrojovce

Boj o každý metr hřiště ze závěru první půle se přenesl i do druhého poločasu. Jeho úvod rozčísla velká šance Růska, který ale při sólo nájezdu nechal vyniknout Mandouse. Vše ale napravil od dvě minuty později, když za pomoci tyče olomouckého gólmana překonal.

O deset minut později ale bylo vyrovnáno. Faltův trestný kop od rohového praporku hlavičkoval Černín z malého vápna přesně k vlastní tyči, takže Floder nemohl na laciné olomoucké vyrovnání nijak reagovat. Nebylo to ze strany Hanáků vše. V 68. minutě krásně napřáhl z 25 metrů střídající Falta a vymetl růžek Floderovy branky.

Nebyl to konec brněnského trápení v defenzívě. Další střídající hráč Zifčák využil dalšího zaváhání Černína a počtvrté poslal míč za záda bezmocného Flodera. Sigma si pak vítězství zkušeně ohlídala.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 9. Přichystal, 51. Růsek Hosté: 26. Greššák, 61. Černín (vl.), 68. Falta, 76. Zifčák Sestavy Domácí: Floder – Hladík (76. Lhotecký), Černín, Hlavica, Šumbera – J. Sedlák, Vaněk (C) (83. Šmid), Koudelka (66. Ševčík), Pachlopník (76. Jambor) – Přichystal, Růsek. Hosté: Mandous – Hála (73. Látal), R. Hubník (C), Jemelka, Zmrzlý (54. Falta) – Zahradníček (46. Zifčák), Breite, Houska, Greššák – P. González (73. Chytil), Nešpor (85. Poulolo). Náhradníci Domácí: Marek, Jambor, Ševčík, Lhotecký, Šmid, Endl Hosté: Reichl, Látal, Poulolo, Falta, Chytil, Zifčák, Radić Karty Domácí: Vaněk Hosté: Breite, Poulolo Rozhodčí Petřík – Moláček, Kotík. Stadion Městský fotbalový stadion Srbská, Brno

Brno - Olomouc: Nešpor dotlačil míč do sítě, ale podle asistenta už z ofsajdu. Gól neplatí

