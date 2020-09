Falta po nádherném gólu: Sjelo mi to přes šajtli, přiznal střídající hrdina Sigmy

Balon mu patičkou přisunul spoluhráč Martin Hála a on neváhal. Opřel se z velké dálky do balonu a sledoval, jak nádherně zapadl pod břevno. Excelentní trefou Šimona Falty otočila Sigma náročný duel v Brně (4:2). „Takový gól nepadá běžně,“ ulevil si střídající záložník. Olomouc válí, vyhrála třetí zápas ze čtyř.

Co říkáte na svou trefu?

„Trošku mi to sjelo přes šajtli. Naštěstí jsem trefil bránu a je z toho gól, který nepadá běžně. Jsme rádi za tři body, pro které jsme jeli.“

Pomohlo vám potom, že se domácí tlačili do útoku a nechávali otevřenou obranu?

„Oni se pak dostávali do tlaku. Ale pak už jsme si to pohlídali. Přidali jsme čtvrtý gól a myslím, že závěr už jsme hráli zkušeně. Ze čtyř zápasů máme tři výhry. Musíme se od toho odrazit. Teď nás čeká Zlín, který je taky hratelný. Pokud ho zvládneme, můžeme říct, že se nám start do sezony povedl.“

Štve vás, že jste přišel o místo v základu?

„Samozřejmě bych chtěl hrát od začátku. Ale beru to tak, jak to je. Když mě tam dá kouč na nějakou chvíli, snažím se předvést maximum.“

