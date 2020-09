Kalamita ve Zbrojovce! Dvanáct hráčů mimo, čeká se na transfer Gajiče

„Když ze dne na den neustále přicházíte o hráče, ať už z důvodu covidu anebo zranění, trošku vám to bere elán. Ale po stránce bojovnosti, odhodlání a pracovitosti jsme měli mužstvo velice dobře nachystané. Bohužel se porážíme sami,“ povzdechl si kouč Miloslav Machálek po třetí podzimní porážce. „Vlastní gól nás položil,“ mínil obránce Jan Sedlák.

Absentérů z užšího kádru bylo vlastně dvanáct. Domácí hodlali nasadit i stopera Zorana Gajiče, čerstvou posilu z bulharského Kardžali. Jenže na tamním svazu nedokázali za několik dní transfer oficiálně posvětit a tak ani třicetiletý srbský obránce nemohl hrát. K dispozici bude až příště v Plzni. „Je předpoklad, že se na bulharském svazu proberou a odcvaknou to, abychom ho měli. Když jste viděli výkon naší obranné trojky ve druhém poločase, potřebujeme ho jako koza drbání,“ poznamenal Machálek. „Zoran je zkušený. Myslím, že nám rozhodně pomůže. Škoda, že nemohl nastoupit. Vypadalo by to ještě jinak, bylo by to lépe zorganizované,“ mínil Sedlák, jeden z mála držáků sestavy.

Zranění, nemoci (včetně nově nakažených koronavirem), distanc, nedotažené formality. Jakýkoliv důvod absence vás napadne, najdete ho v Brně. Mimo hru jsou brankář Šustr, obránci Moravec, Štepanovský, Kotula, Kryštůfek, Dreksa, Štepanovský, Šural, Gajič, záložníci Bariš, Čermák a Fousek. S tréninkem by měl brzy začít Damián Bariš, nad ostatními zůstávají velké otazníky.

SESTŘIH: Brno - Olomouc 2:4. Sigma obrátila proti zdecimované Zbrojovce Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Minimálně půlka z nich patří do základu, zbytek na lavičku. „Jsme ve výjimečném stavu a výjimečný stav potřeboval výjimečný výkon. Ovšem od všech. Minule (ve Zlíně), kde jsme odehráli dobře poločas, nás porazil nedisciplinovaností Peter Štepanovský. Proti Olomouci, kdy vedeme 2:1 a máme to jasně ve svých rukách, nás potopí Černín a dalšími chybami nás pohřbí úplně. Momentálně máme hráčskou nouzi. Soupeř to otočil a vyhrál,“ shrnul porážku se silnou Sigmou. „Do čeho kopli, z toho byl gól,“ pokrčil rameny záložník Sedlák, nouzově předělaný na obránce. Na nezvyklé pozici to zvládl, z tria stoperů byl nejjistější.

Elitní jedenáctka ještě měla sílu, ovšem na střídačce už seděli jen zelenáči. Jmenovitě Marek, Jambor, Ševčík, Endl, Lhotecký a Šmíd. Tři z nich (Ševčík, Lhotecký, Šmíd) si dokonce zapsali premiérové ligové starty. Oživit hru střídáním? Za stávající kalamitní situace nemožné.

„Viděli jste, že když tam dáme kluky, které jsme měli na lavičce, kvalita šla dolů a soupeř vyhrál zaslouženě. Čekali jsme, že někteří hráči, kteří měli zdravotní problémy, tempo hry asi dlouho nevydrží. Ukázalo se to ve druhé půlce,“ uvedl Machálek. „Hrdě jsme bojovali za Zbrojovku, rvali jsme se, ovšem kvalita byla na straně Sigmy,“ přiznal brněnský kouč, jehož potěšil aspoň výkon útočníků Antonína Růska a Jakuba Přichystala. Oba se prosadili i střelecky. „Hráli výborně. V některých fázích jsem byl z jejich hry nadšený. Jsem rád, že se projevili v potřebné sportovní formě,“ dodal Machálek. „Byl to asi náš nejlepší výkon na podzim, ale na to se nehraje. Chtěli jsme tři body, což jsme nesplnili. Obrovské zklamání,“ hlesl šestadvacetiletý Sedlák.