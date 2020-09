Ondráškův přínos Plzni: gól, emotivní hádka i smysl pro kombinaci

Radost hráčů Plzně po gólu Zdeňka Ondráška proti Bohemians • FOTO: Pavel Mazáč / Sport Strakonické kladivo má za sebou premiéru po návratu do FORTUNA:LIGY. Povedla se na výbornou. Zdeněk Ondrášek odstartoval úvodní trefou gólovou smršť Viktorie v duelu proti Bohemians. „Jsem hrozně rád nejen za gól, ale především za vítězství 4:1,“ nadšeně vypravoval po prvním duelu za Plzeň. Deník Sport v pěti bodech popisuje působení reprezentačního střelce na půdě klokanů.

Gólový apetit Všude, kde byl, střílel góly. V Českých Budějovicích, za polárním kruhem v norském Tromsö, ve Wisle Krakov, v Dallasu… Chuť sázet branky, a bouřlivě se z nich radovat, vydržela útočníkovi i v jednatřiceti letech. V Ďolíčku se po půlhodině zápasu dostal přes zadáky Bohemians, naběhl si na povedený bochánek Káčera a hlavou tvrdě a přesně udeřil, čímž „hodil“ Plzeň do klidu. Na branku Bohemians vystřelil ještě dvakrát, oba pokusy ale zblokovala domácí obrana. „Byl jsem moc natěšenej. Vždyť fotbal je to, co strašně milujeme,“ přiznal po utkání. 23 - Tolikátou branku v nejvyšší české soutěži vstřelil v sobotním utkání proti Bohemians. Bohemians - Plzeň: Kobra pálí za Viktorii! Ondrášek se hlavičkou poprvé prosadil, 1:0

Četnost náběhů Proč Plzeň toužila po odchovanci blatenského fotbalu? Protože je pracovitý a stále se snaží hledat volné prostory, kam by mohl dostat přihrávku. Náběhy za obranu jsou jeho oblíbenou disciplínou. Po odchodu Michaela Krmenčíka přesně taková typologie Viktorii chyběla. V Ďolíčku ukázal hráč s typickým číslem třináct všechny výše zmíněné vlastnosti. Adrian Guľa: „Jsem velmi rád, že se takto prezentoval. Kvalitním výkonem, gólovou akcí, ale i pracovitostí pro mužstvo.“ Zdeněk Ondrášek oslavuje svou trefu proti Bohemians







Smysl pro kombinaci Bylo evidentní, že se za hranicemi naučil jednoduchou, ale nesmírně účinnou formulku: útok zrychlíš přihrávkou z „jedničky“. Tak se po celý zápas choval. Jakmile nebyl ve výhodném postavení k ohrožení branky, snažil se rychle distribuovat balony. To se mu vážně dařilo. V kombinaci byl platný. Ještě za bezbrankového stavu efektní patičkou rozjel kontr, na jehož konci se ocitl v křišťálově čisté šanci Ba Loua. Zdeněk Ondrášek: „S klukama se musím sehrát, ovšem na první zápas po čtyřech dnech to nebylo vůbec špatný. Docela jsme si rozuměli.“ Bohemians - Plzeň: Ondrášek poprvé v akci, patičkou nastartoval šanci Ba Louy

Nedostatečná kondice Neměl problém přiznat, že do své obvyklé kondice se ještě zdaleka nedostal. „Je to slabší. Musím ještě vážně dost potrénovat. Jak s týmem, tak osobně,“ řekla jedna z hvězd duelu s Bohemians. Zejména po pauze bylo znát slabší zapojení do útočných akcí, pozorovatelná byla nižší agilnost, ke střele se už nedostal. I proto na hřišti vydržel pětadvacet minut a poté přepustil místo francouzskému čahounovi Jean-Davidu Beaguelovi. 70 - Tolik minut strávil na hřišti v prvním utkání v dresu Viktorie Střelec Ondrášek: Jsem strašně rád. Ale musím ještě hodně potrénovat.