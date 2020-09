Ondrášek? "Řepkovský" magor, chválí Švancara. Do Plzně se hodí

Návrat do české FORTUNA:LIGY zvládl luxusně. Zdeněk Ondrášek ve svém prvním utkání za Viktorii Plzeň otevřel skóre na Bohemians pěkným gólem, přispěl k výhře 4:1 a výrazně si řekl o pozici na hřišti. Dostane prostor na úkor stávajícího ofenzivního dua Jean-David Beauguel, Tomáš Chorý? "Plzeň zkvalitnila útok, to je bez debat," prohlásil v pravidelném pořadu TIKI-TAKA na O2 TV Sport bývalý ligový útočník Petr Švancara.

Ondrášek se v týdnu vrátil ze zámořské MLS. Sotva poznal své nové parťáky a v sobotu vyběhl na plac v Ďolíčku proti Bohemians. A rovnou v základní sestavě! Za důvěru trenéra Adriana Guľy se odvděčil náramně, už po půlhodině hry dostal hostujícího favorita do vedení.

„Povahově se do Plzně hodí, je to správný zlobivec, další “řepkovský„ magor,“ prohlásil v pořadu TIKI-TAKA na O2 TV Sport jeden z hostů Petr Švancara. „Umí se porvat ve vápně, za mě je to velká posila. Všude dokázal dávat góly, ty statistiky jsou jasné.“

Ondrášek se o místo porve s dvojicí Jean-David Beauguel, Tomáš Chorý. „Plzeň zkvalitnila útok, to je bez debat. Vyhledával jsme si ho na youtube, řekl bych, že ve vápně je nebezpečný jako Lafata, umí i šikovně zakončovat hlavou,“ dodal Švancara.

Strakonický rodák má za sebou divoké mládí, srovnal se až po přestupu do ciziny, kde na sobě začal víc pracovat a stal se skutečným profesionálem. „Ale ať zlobí, občas udělá trošku průseříček. Pokud se na něj bude hezky v zápasech dívat, jenom dobře. Mám tyhle typy rád,“ řekl se smíchem známý fotbalový komentátor.

