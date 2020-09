Baník padl, mazák Fillo prožil horor: Hrozný, mrzí mě to a bolí to...

Byl to pro něj mimořádně hořký návrat do Teplic, kde odehrál tři sezony. Už v první půli jen tak tak, že si Martin Fillo nevstřelil vlastní gól, na druhý pokus se mu to však už „podařilo“. A Baník se tak vydal na dlouhou štreku domů bez bodů. „Cítím se mizerně, pocity jsou to hrozný,“ přiznal čtyřiatřicetiletý hráč po zasloužené výhře Teplic 2:1.

Tohle se jen tak nevidí. Nejnebezpečnějším hráčem pro branku Baníku byl v Teplicích hráč Baníku. Už v 9. minutě si Martin Fillo srazil do branky centr Davida Černého, tehdy ho ještě zachránil perfektním reflexem brankář Jan Laštůvka. Ale proti hlavičce pravého beka ze 75. minuty byl už gólman Baníku bezmocný.

„Cítím se mizerně, pocity jsou to hrozný. Pak mě ještě trenér sundal. Hrozně to mrzí a bolí,“ přiznal nešťastný hrdina zápasu, který navzdory silnému dešti a velké zimě bavil. „Při té první akci mě ještě Lašty podržel, podruhé už s tím asi nemohl nic dělat, bylo to z brankové čáry,“ líčil bývalý hráč Teplic, kterého domácí diváci při střídání vyprovázeli ze hřiště posměšným zvoláním: Martine, díky!“

Opravdu hořký návrat. „A to jsem se tady chtěl ukázat,“ ušklíbl se Fillo. „Byl to pro mě hororový zápas,“ dodal upřímně ostrý zadák s tím, že vlastní gól si vstřelil už před osmi lety ještě v dresu Plzně na Dukle. Jenže Viktoria vedla v té chvíli už 4:0, takže vůbec nic neřešil.

V sobotu ano, rozhodl o další ztrátě Baníku, který se pod trenérem Lubošem Kozlem stále nemůže nastartovat k nějaké vítězné sérii.

„Je to nevyrovnaností našich výkonů,“ poznamenal viditelně zklamaný Kozel. „Chtěli jsme nechat sestavu z vítězného zápasu s Pardubicemi, ale někteří hráči v týdnu ze zdravotních důvodů netrénovali a v zápase to bylo znát. Strašně lacino jsme dvakrát inkasovali, a proto jsme prohráli.“

Teplice si na Baník připravily dvě překvapení. V jejich sestavě se přece jen objevil David Heidenreich, který měl původně pykat za vyloučení na Slavii. Jelikož však komise rozhodčích označila jeho červenou kartu za neoprávněnou, klub podal proti suspendaci mladého stopera protest a odvolací komise Heidenreichovi umožnila hlasováním per rollam nastoupit s tím, že jeho případ projedná na řádném zasedání.

„Utkání jsme zvládli, protože příslušné orgány pustily Davida do zápasu, za což jim děkuji. Dozvěděli jsme se to ve dvanáct hodin v den zápasu a pomohlo to organizaci naší defenzivy. Je dobře, že takhle mladý hráč nepykal za nesmyslné vyloučení,“ prohlásil domácí kouč Stanislav Hejkal.

„Počítali jsme s tím, že Heidenreich hrát nebude,“ přiznal Kozel, že náhlá změna situace Baník zaskočila.

Stejně jako fakt, že Teplice nastoupily poprvé v sezoně se čtyřčlennou obranou. Dosud totiž hrály v systému 3-5-2.

„Bylo to z důvodu nízkého počtu stoperů,“ vysvětlil Hejkal. „Vařili jsme z vody – a jak říká Werich: Vařit se solí umí každý, ale vařit bez soli je umění. Lojza Hyčka hrál levého beka přes nohu, David Černý zase pravého beka nehrál nikdy v životě, ale Vondrášek a Paradin vypadli pro zranění. Oba však podali výborný výkon. Nakonec do sebe všechno krásně zapadlo.“

Teplice tak po zásluze slaví druhou výhru v sezoně.

