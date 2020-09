Trpišovský o změnách i bitvě o LM: Oscar je jako Davies z Bayernu!

Myšlenky na složitý zápas musely jít rychle stranou. Gól už ve druhé minutě, za chvíli zvýšení, to všechno i přes devět změn v sestavě a při jiném rozestavení a v očekávání středeční odvety play off Ligy mistrů. „Jsem rád, jak jsme to při všech těch změnách a při tom, že Slovácko je silné do defenzivy, zvládli,“ těšila slávistického kouče Jindřicha Trpišovského výhra 3:0 nad jihomoravským soupeřem.

Překvapilo vás, jak si s těmi změnami mužstvo poradilo?

„Riziko to trochu bylo, devět změn, jiné rozestavení, v sestavě bylo šest, sedm hráčů, kteří mají za Slavii minimum startů. Dřív nám naskakoval třeba Pepa Hušbauer, Milan Škoda, zkušení hráči, to jsme tam teď neměli.“

Jak jste to nahrazovali?

„Připravovali jsme se na to už od středy, hned po zápase s Midtjyllandem. Video, hřiště... A pomohla nám hned první akce, kterou jsme vykombinovali ze soupeřova presinku a došli si pro gól. Hráčům navíc seděli i posty, proto jsme to rozestavení zvolili takhle, aby to hráčům vycházelo typologicky. Ondra Karafiát by jinak musel hrát pravého beka, Honza Kuchta levé křídlo...“

Čili jste měli jasno, že půjdete do 3-5-2, i když to často nehrajete?

„Ano. Zkoušeli jsme to v pár zápasech v minulé sezoně, pak v přípravě, je to pro nás varianta, protože máme dobré ofenzivní hráče a hledáme nějakou další možnost.“

Mluvil jste o tom, že hráčům seděli posty, co ale Oscar na levém beku?

„Ten se tomu zrovna docela divil, ale já říkám, že je lepší na lajně než v prostředku. Je to takový náš Davies z Bayernu. (smích) Jsou bráchové. Myslím, že na tom postu ukazuje velký potenciál, týmu taky pomohla jeho levá noha, kterou měl po lajně, jeho driblink. Kluky jsme do toho hodili a jsem rád, jak to zvládli. Zrovna u Oscara je vidět, že už tu s námi nějakou dobu je. Kdybychom mu tohle udělali před dvěma třemi měsíci, dopadlo by to třeba jinak, ale teď už je rozkoukaný, nerozklepe se.“

Je někdo, kdo se tlačí do sestavy pro odvetu s Midtjyllandem?

„Ano, i proto jsme ty hráče chtěli vidět. Ten zápas bude zase těžký soubojově a běžecky, byli jsme třeba hrozně zvědaví právě na Oscara, ukázal se dobře. Stejně jako další hráči. Konkrétně u Oscara si troufnu říct, že by mu ta odveta venku mohla vyhovovat.“

A Ondřeji Lingrovi?

„Jsem z něj nadšený. Je to správný typ ofenzivní hráče, drzý, na svůj věk komplexní, má skvělé rozhodování. Po dlouhé době k nám přišel hráč, který tu je sice krátce, ale má správné návyky, tlačí se do vápna, doplňuje šestnáctku. S mladšími kluky je u videa spousta práce, musíte jim hodně ukazovat, ale on mi připomíná Davida Zimu, Tomáše Součka, Alexe Krále, jak rychle absorbuje informace, jak se zlepšuje. Potřebuje jen dopilovat kondiční stránku, od šedesáté minuty toho měl plné zuby, ale to se není co divit, když vidíte, v jaké hraje intenzitě a na jakém prostoru. On je ten příklad hráče, který přijde a ukáže, že je ještě lepší, než jsem si o něm myslel. Jako David Zima. Ale jestli naskočí v odvetě, to nevím. Byl bych rád, kdyby se nám vešel do týmu, kdybychom ho měli k dispozici, ale velice dobře vypadal i Honza Kuchta, záleží, jak na tom bude Petar...“

