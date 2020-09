Zklamaný Poznar: Hubník mě ubránil, byl lepší. Domácí prohra je chyba

Jaké byly souboje s veteránem Hubníkem?

„Známe se. Věděl jsem, že to bude tvrdé. Je to pořád rychlý, důrazný hráč. Ubránil mě, tím pádem byl lepší. Byl stěžejní hráč jejich defenzivy.“

Co byste řekl k porážce 0:1?

„Věděli jsme, že to bude takové trošku defenzivní utkání. Nedostávali jsme se do útoku s lehkostí, a když už se nám to povedlo, nedali jsme kvalitní centr. Zaspali jsme při jedné situaci a dostali jsme blbý gól. Chtěli jsme se dotáhnout na Sigmu a udržet si v tabulce pravdy pořád nulu. Bohužel jsme doma zase zaváhali, což je chyba a škoda. Potřebujeme se zkoncentrovat a přivézt nějaké body z venku.“

Změnila se Sigma od technického k silovějšímu mančaftu?

„S tím můžu souhlasit. Dřív hrála kombinačně, teď to kopala jednoduše zezadu a snažila se sbírat odražené míče. Byl to takový jednoduchý fotbal. Měli jsme záměr, že je při rozehrávce někdy zapresujeme, aby museli dát dlouhý balon dopředu, a jindy zase necháme hrát. Bohužel jsme tentokrát nebyli tak dobří v přechodu do útoku.“

