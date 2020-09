SESTŘIH: Příbram - Sparta 1:3. Opět pálil Juliš, trefili se i oba Krejčí

Fotbalisté Sparty vyhráli v 5. kole první ligy v Příbrami 3:1. Pražané jako jediní v soutěži zůstávají bez ztráty bodu a nadále vedou tabulku. U Litavky otevřel skóre Lukáš Juliš, za chvíli srovnal domácí Stanislav Vávra, ale ještě do pauzy poslal hosty znovu do vedení Ladislav Krejčí starší. Jeho jmenovec Ladislav Krejčí mladší pak v druhé půli přidal pojistku. Příbram doma neporazila Spartu už přes 15 let a nadále čeká na první výhru v ligové sezoně. S jedním bodem je předposlední.